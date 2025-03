F1, GP Cina 2025: Ferrari pronta all’esame Shanghai per dimostrare la bontà del progetto SF-25

Da venerdì 21 a domenica 23 marzo si terrà sul circuito di Shanghai il weekend del Gran Premio di Cina 2025, secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo la gara pazza di Melbourne, condizionata dal maltempo, le previsioni meteo sono abbastanza incoraggianti ed i team avranno dunque la possibilità di confrontarsi sull’asciutto per tutto il fine settimana.

Sulla pista asiatica verrà utilizzato il format Sprint, con una sola sessione di prove libere e subito la Sprint Qualifying al venerdì, quindi attenzione a possibili sorprese soprattutto nella prima metà del weekend (poi il parco chiuso verrà riaperto tra la Sprint e le qualifiche del sabato, consentendo alle squadre di modificare l’assetto). A partire dal GP della Cina entrerà in vigore una nuova direttiva tecnica, con la FIA che ha deciso di inasprire i controlli per la flessione delle ali posteriori.

Vedremo se questa novità penalizzerà qualche team più di altri, fermo restando che i valori in campo emersi in Australia vanno presi comunque con le pinze per via del layout e del meteo variabile. In ogni caso McLaren si presenta a Shanghai da favorita per provare a fare doppietta sia nella Sprint che nella gara lunga, alla luce della superiorità evidenziata dalla MCL39 tra i test di Sakhir ed il primo round del campionato.

Lando Norris e Oscar Piastri dovranno vedersela in primis con la Red Bull di un sempre temibile Max Verstappen e con le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli (reduce da un fantastico debutto in F1 con il quarto posto in rimonta sotto la pioggia), mentre c’è grande curiosità per capire il rendimento della Ferrari in Cina. La Scuderia di Maranello è chiamata infatti ad una reazione immediata dopo la debacle di Albert Park, per dimostrare parzialmente il potenziale della SF-25 e consentire alla coppia formata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton di giocarsi perlomeno il podio.