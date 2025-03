LAMPO FERRARI! Lewis Hamilton, squillo da campione: pole nelle qualifiche Sprint, la McLaren sbaglia tutto!

La Ferrari si risveglia dall’incubo di Melbourne e batte un colpo, conquistando con Lewis Hamilton la pole position per la Sprint del Gran Premio di Cina 2025, secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il quarantenne britannico della Rossa si è imposto nella Sprint Qualifying sulla pista di Shanghai, firmando il primo vero exploit della sua nuova avventura con la Scuderia di Maranello.

Il ‘Re Nero’ ha sfoderato una prestazione eccezionale, trovando subito un buon ritmo al volante della SF-25 e piazzando la zampata quando più contava, nel giro decisivo. Hamilton ha preceduto di soli 18 millesimi la Red Bull di un fenomenale Max Verstappen (il suo compagno di squadra Liam Lawson ha chiuso 20°), mentre la seconda fila sarà composta dalla McLaren di Oscar Piastri e dall’altra Ferrari di Charles Leclerc. Grande delusione per il leader del campionato Lando Norris, 6° commettendo diversi errori e non aiutato sicuramente dalla strategia del team di Woking.

In SQ1 si accende subito la sfida Ferrari-McLaren, con Hamilton che firma il miglior tempo in 1’31″212 davanti a Norris, Leclerc e Piastri. Superano agevolmente il taglio anche Verstappen e le Mercedes (7° Antonelli in scia a Russell), mentre vengono eliminate le Alpine di Doohan e Gasly, la Haas di Ocon, la Sauber di Hulkenberg e soprattutto la Red Bull di un Lawson ancora in grande difficoltà.

In SQ2 McLaren si mette a dettare il passo sempre su gomma media (mescola obbligatoria da regolamento nelle prime due fasi della sessione), con Norris al comando in 1’31″174 davanti a Russell, Piastri, Hamilton ed un ottimo Antonelli. Si salva col brivido Leclerc (8°), mentre restano esclusi dalla top10 Alonso con l’Aston Martin, Bearman con la Haas, Sainz con la Williams, Bortoleto con la Sauber e Hadjar con la Racing Bulls.

In SQ3 tutti possono finalmente montare le gomme soft, con McLaren che decide di effettuare un run più lungo degli altri con due time-attack sullo stesso treno di pneumatici. Una strategia che non paga, infatti all’ultimo giro fanno la differenza le soft nuove di Ferrari e Red Bull con un ispirato Hamilton che si prende la pole per la Sprint in 1’30″849 beffando di soli 18 millesimi Verstappen. Terzo Piastri a 80 millesimi, poi Leclerc e Russell. Solo 6° Norris con un errore nel finale, 7° Antonelli.