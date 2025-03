F1, incertezza sui nuovi regolamenti: si pensa ai motori V10 entro il 2028

Una svolta? Ne parla la testata tedesca Auto, Motor und Sport e il riferimento a quello che dovrà accadere nel prossimo futuro in F1. Nel 2026 è prevista la rivoluzione tecnica, con Power Unit di nuove generazioni e monoposto profondamente riviste dal punto di vista aerodinamico. Non è un caso che le che scuderie saranno costrette anche a fare una sorta di bilancia delle risorse in relazione a quello che si potrà sviluppare per questo Mondiale prima del prossimo.

Ebbene, vi potrebbe essere un risvolto importante. Il giornate teutonico, infatti, riporta che gli organizzatori del Circus stanno valutando un passaggio ai V10 con carburante sintetico entro il 2028, contrariamente ai motori ibridi previsti per il 2026. Il tutto avrebbe preso piede dopo che il CEO della F1, Stefano Domenicali, si sarebbe pronunciato favorevolmente rispetto alla soluzione dei V10 citati.

L’incertezza sulle nuove norme si lega a una logica di costi scarsamente conveniente, tenuto conto del Budget Cap a cui i singoli team devono rispondere. Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, a questo proposito si era detto d’accordo per un’estensione delle regole previste.

La Federazione, pertanto, si sarebbe attivata nella composizione di un gruppo di lavoro per comprendere la validità dell’opzione V10 in prospettiva, ma chiaramente ci sono vincoli contrattuali estremamente forti che non possono essere ignorati relativamente all’impiego dei motori ibridi. Il conto alla rovescia procede velocemente e delle decisioni chiare andranno prese al più presto.