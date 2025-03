F1 su TV8, GP Cina 2025: gli orari del fine settimana e gli appuntamenti in chiaro

Pochi giorni dopo l’ouverture di Melbourne, il circus si trasferisce a Shanghai questo weekend per il Gran Premio di Cina 2025, secondo round del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia un fine settimana molto intenso sin dal venerdì, essendo il primo dei sei eventi Sprint previsti quest’anno, con il programma che entrerà subito nel vivo con le prove libere e soprattutto la Sprint Qualifying.

In Cina il meteo non dovrebbe riservare colpi di scena, quindi assisteremo forse al primo vero esame della stagione in condizioni standard sull’asciutto per capire meglio gli effettivi valori in campo tra le varie macchine. McLaren, per quanto visto nei test ed in Australia, è comunque favorita soprattutto in vista della gara lunga potendo contare su un’impressionante gestione degli pneumatici.

Banco di prova fondamentale a Shanghai per la Ferrari, chiamata ad una reazione immediata dopo l’avvio shock di Albert Park per dimostrare la qualità ed il potenziale della SF-25. Oltre a Charles Leclerc e Lewis Hamilton, i rivali più attrezzati per insidiare i piloti McLaren sono Max Verstappen con la Red Bull e la coppia Mercedes formata da George Russell e Kimi Antonelli.

Tutte le sessioni del weekend cinese verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile seguire Sprint Qualifying, Sprint, qualifiche in diretta e la gara in differita (domenica alle ore 14.00) su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP CINA F1 2025

Venerdì 21 marzo

Ore 4.30 Prove libere a Shanghai (Cina) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 8.30 Sprint Qualifying a Shanghai (Cina) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 22 marzo

Ore 4.00 Sprint a Shanghai (Cina) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 8.00 Qualifiche a Shanghai (Cina) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 23 marzo

Ore 8.00 Gara a Shanghai (Cina) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP CINA F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (Sprint Qualifying, Sprint e qualifiche), Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: tv8.it (Sprint Qualifying, Sprint e qualifiche), Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara domenica alle ore 14.00.