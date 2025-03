F1, risultati e classifica FP1 GP Cina 2025: Leclerc tallona Norris, Verstappen a quasi 2 secondi

Si è conclusa da pochi minuti la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Shanghai il più veloce è risultato Lando Norris (McLaren) con il tempo di 1:31.504 ottenuto con gomme soft, confermando quanto di buono la MCL39 abbia già fatto vedere nell’esordio di Melbourne.

Il pilota inglese ha preceduto Charles Leclerc (Ferrari) per quasi mezzo secondo (+0.454), mentre in terza posizione troviamo Oscar Piastri (McLaren) a 649, subito davanti alla seconda Ferrari di Lewis Hamilton a 691. Quinto tempo per George Russell (Mercedes) a 873 millesimi, sesta per Nico Hulkenberg (Kick Sauber) a 1.003 mentre è settimo Alexander Albon (Williams) a 1.183.

Si ferma in ottava posizione Fernando Alonso (Aston Martin) a 1.262, quindi nono Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 1.370, mentre completa la top10 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) a 1.430. Chiude 15° Carlos Sainz (Williams) a 1.641 davanti a Max Verstappen (Red Bull) a 1.780. Andiamo a conoscere nel dettaglio la classifica della FP1 del GP della Cina.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP CINA F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:31.504

2 Charles Leclerc Ferrari +0.454

3 Oscar Piastri McLaren +0.649

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.691

5 George Russell Mercedes +0.873

6 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.003

7 Alexander Albon Williams +1.183

8 Fernando Alonso Aston Martin +1.262

9 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +1.370

10 Yuki Tsunoda Racing Bulls +1.430

11 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.463

12 Lance Stroll Aston Martin +1.480

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.552

14 Pierre Gasly Alpine +1.619

15 Carlos Sainz Williams +1.641

16 Max Verstappen Red Bull Racing +1.780

17 Isack Hadjar Racing Bulls +1.881

18 Liam Lawson Red Bull Racing +2.127

19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +2.318

20 Jack Doohan Alpine +2.419