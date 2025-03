Griglia di partenza F1, Qualifiche Sprint GP Cina 2025: risultati e classifica

Oggi, venerdì 21 marzo, sono andate in scena le Sprint Qualifying del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Shanghai si è dovuto subito entrare in clima time-attack, vista la presenza della Sprint Race, che è andata un po’ a scompaginare le carte nello schedule solito del week end del Circus.

Un fine-settimana con delle incognite, considerando anche il nuovo asfalto che ha offerto un differente grip alle monoposto. Come detto, un format diverso dal momento che le squadra hanno potuto sfruttare solo una sessione di prove libere, che sarà l’unica nella tre-giorni cinese, proprio perché la Sprint ha portato a questo mutamento di spartito.

Per questo motivo si è assistito alle qualifiche per la gara del sabato, in cui le scuderie hanno cercato di mettere insieme i dati per avere più riferimenti possibile per massimizzare la propria prestazione. Si sperava che la Ferrari ottenesse un risultato più congruo al potenziale che gli uomini in Rosso aveva espresso davanti ai microfoni, alla vigilia del fine-settimana.

CLASSIFICA E RISULTATI SPRINT QUALIFYING GP CINA F1 2025

SQ1:

1 Lewis Hamilton Ferrari 1:31.212

2 Lando Norris McLaren +0.184

3 Charles Leclerc Ferrari +0.306

4 Oscar Piastri McLaren +0.511

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.704

6 George Russell Mercedes +0.740

7 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +0.787

8 Fernando Alonso Aston Martin +0.909

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.959

10 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.057

11 Yuki Tsunoda Racing Bulls +1.104

12 Lance Stroll Aston Martin +1.115

13 Carlos Sainz Williams +1.245

14 Alexander Albon Williams +1.250

15 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.327

16 Jack Doohan Alpine +1.363

17 Pierre Gasly Alpine +1.428

18 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.439

19 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.463

20 Liam Lawson Red Bull Racing +1.517