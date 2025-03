F1, duello McLaren-Ferrari a Shanghai. Norris precede Leclerc nella FP1. Hamilton 4° alle spalle di Piastri

Si parte con un duello McLaren-Ferrari a Shanghai. Lando Norris, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ma la Rossa sembra avere ritrovato la propria brillantezza dopo la domenica opaca di Melbourne. Vedremo, quindi, se il prosieguo del weekend confermerà questo trend o, come si è visto in Australia, tutto potrà essere riscritto di minuto in minuto.

Sul tracciato cinese è di nuovo Lando Norris (McLaren) a far fermare i cronometri sul tempo migliore. Sotto la bandiera a scacchi il vincitore del Gran Premio di Australia ha fatto segnare un interessante 1:31.504 (ottenuto con gomma soft) rifilando un distacco notevole (454 millesimi) a Charles Leclerc (Ferrari) autore di un turno di spessore con entrambe le mescole. Miglior tempo di 1:31.958 per il nativo di Monte Carlo. La conferma del duello (almeno sino ad ora) tra McLaren e Ferrari arriva dalle prossime due posizioni: Oscar Piastri, infatti, spinge la sua MCL39 al terzo posto in 1:32.153 a 649 millesimi dal vicino di box, mentre Lewis Hamilton con la SF-25 chiude in 1:32.195 a 691.

Quinta posizione per George Russell (Mercedes) in 1:32.377 a 873 millesimi, dopo essere risultato il più veloce con le gomme medie, quindi è sesto un sorprendente Nico Hulkenberg (Sauber). Il tedesco, infatti, dopo tante difficoltà ha piazzato il guizzo giusto proprio in extremis a 1.003 da Norris. Settimo tempo per il thailandese Alexander Albon (Williams) a 1.183 dalla vetta, quindi ottavo Fernando Alonso (Aston Martin) a 1.262. Nono il nostro Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 1.370 mentre completa la top10 il nipponico Yuki Tsunoda (Racing Bulls) a 1.430.

Per il momento venerdì non semplice in casa Red Bull. Max Verstappen, dopotutto, non va oltre la 16a posizione in 1:33.284 a 1.780 da Norris ma, come si dice, c’è un “però”. Il quattro-volte campione del mondo, infatti, non ha concluso il suo time attack con le gomme soft (rientrando a sorpresa ai box) quando al T2 aveva fatto segnare un parziale di tutto rispetto. Fa decisamente peggio il suo nuovo compagno di scuderia, il neozelandese Liam Lawson che chiude addirittura in 18a posizione a 2.127 dopo un turno complicato nel quale ha messo in mostra diversi errori e correzioni di guida.

A questo punto il venerdì cinese propone l’attesissima Sprint Qualifying che scatterà alle ore 08.30 italiane e andrà a comporre lo schieramento di partenza della Sprint Race che si disputerà domani alle ore 04.00 nel cuore della notte italiana.