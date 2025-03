F1, Lewis Hamilton incredulo: “La macchina ha preso vita fin dal primo giro, sono scioccato”

La prima con la rossa non si scorda mai. Lewis Hamilton ha conquistato la pole position in occasione della Sprint Race valida per il GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso l’International Shanghai Circuit. Prestazione monstre per il britannico, che ha mandato in visibilio le migliaia di fan accorsi sugli spalti per sostenerlo.

Nello specifico il nativo di Stevenage ha registrato il tempo di 1:30.849 precedendo la Red Bull di Max Verstappen, secondo con +0.018 davanti alla McLaren di Oscar Piastri, terzo a +0.080. Quarta invece l’altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, quarto a +0.208.

Enorme la gioia dell’ex Campione del Mondo che, al parco chiuso, ha dato le sue impressioni a caldo: “Per prima cosa voglio ringraziare questo pubblico fantastico – ha detto Hamilton – Non mi aspettavo questo risultato, ma sono felice ed orgoglioso. L’ultima gara è stata un disastro per noi, ma sapevamo di avere più prestazione. Amo questa pista, la macchina ha preso vita fin dal primo giro. Abbiamo fatto degli ottimi cambiamenti con il team che ha fatto un lavoro fantastico in questi giorni. Sono un po’ scioccato, non posso credere che abbiamo fatto la pole, anche se è solo una gara Sprint. C’è tanto da fare in vista delle qualifiche di domani. Però questo è un bel messaggio anche per la gara”.

Hamiton ha poi proseguito: “Non so dove ho fatto la differenza, il primo settore è stato molto forte, è lì che sono migliorato di più del giro. Credo ci sia stato però un miglioramento graduale. C’è ancora margine di crescita, spero di trovarlo nella prossima sessione. Vedere il numero 1 quando ti fermi è fantastico, specie con la macchina rossa. Cosa aspettarmi dalla Sprint? Non lo so. Domani farò la mia prima vera simulazione di gara, e poi ci sarà la gara di domenica. La McLaren è veloce, così come Max Verstappen. Ma noi rimaniamo positivi e continueremo a spingere”.

Successivamente, ai microfoni di Sky Sport, il ferrarista ha aggiunto: “Sono davvero sbalordito, sono rimasto sorpreso perché non sapevo che saremmo potuti arrivare in questa posizione. Dopo lo scorso weekend è stato un inizio di settimana difficile, siamo arrivati qui con aggressività e con voglia di portare subito la macchina in buone condizioni. Fin da subito ho trovato delle sensazioni migliori. Ma non riesco a credere che siamo riusciti a finire davanti alle McLaren che sono state velocissime durante l’inverno ed anche oggi. Sono grato di poter lottare contro questo grandi piloti e vedere che siamo vicini agli altri team. Anche se non è la pole principale, questo mi dà grande ispirazione per cercare la pole anche domani”.