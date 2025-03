Lewis Hamilton, primo squillo da fuoriclasse su una pista che lo ha sempre esaltato

Lewis Hamilton risolleva il morale dei tifosi ferraristi e, dopo la debacle di Melbourne (ottavo e decimo posto finale per le Rosse), fa il colpaccio nella Sprint Qualifying di Shanghai ottenendo la prima posizione sulla griglia di partenza della Sprint del Gran Premio di Cina 2025, valevole come secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Il sette volte campione del mondo si è esaltato al volante di una SF-25 finalmente competitiva almeno sul giro secco, trovando subito un buon ritmo e facendo valere il suo feeling speciale con la pista asiatica nel primo momento clou del fine settimana. In SQ3 il quarantenne britannico si è inventato un time-attack di alto profilo, pennellando delle curve millimetriche e stampando il miglior tempo assoluto nell’unico tentativo della sessione con gomme soft.

Dopo aver inseguito le prestazioni del nuovo compagno di squadra Charles Leclerc (oggi 4° a due decimi) sia nei test invernali di Sakhir che nel round inaugurale del campionato in Australia, il nativo di Stevenage ha firmato il primo acuto della sua esperienza in Ferrari precedendo per 18 millesimi la Red Bull dello storico rivale Max Verstappen e per 80 millesimi la McLaren di Oscar Piastri.

Sicuramente un ottimo avvio di weekend per Hamilton, che ha ottimi precedenti a Shanghai vantando il record di pole position (6) e vittorie (6) nel GP cinese. Domani la Scuderia di Maranello sarà attesa ad un banco di prova molto significativo, nel tentativo di difendere la prima posizione sulla distanza dei 19 giri della Sprint e dimostrare il potenziale della macchina anche sul passo gara.