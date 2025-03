Va in archivio con la sorprendente prima posizione di Lewis Hamilton la Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2025, secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il nuovo pilota inglese della Ferrari scatterà dunque davanti a tutti nella Sprint di Shanghai, la prima dell’anno (sulle sei previste in calendario), in programma domani.

Una vera e propria boccata d’ossigeno per la Rossa, reduce dal fragoroso tonfo di Melbourne e chiamata ad una forte reazione questo weekend Sprint sul circuito asiatico. Il sette volte campione iridato ha firmato la miglior prestazione assoluta con gomme soft in SQ3 con il tempo di 1’30″849, stando davanti per soli 18 millesimi alla Red Bull di Max Verstappen.

In seconda fila troviamo invece la McLaren di Oscar Piastri, 3° a 80 millesimi dalla vetta, e l’altra Ferrari di Charles Leclerc, 4° a due decimi dal compagno di squadra. Mercedes ha raccolto un quinto posto con George Russell ed un settimo con il rookie bolognese Kimi Antonelli, mentre il vincitore del GP d’Australia e leader della generale Lando Norris si è sciolto sul più bello non andando oltre la sesta piazza con la McLaren.