Griglia di partenza F1, GP Cina 2025: Piastri in pole, sorpresa Russell, passo indietro per la Ferrari

Andate in archivio le qualifiche del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Shanghai, il time-attack è stato decisamente tirato, in un fine-settimana molto particolare perchè caratterizzato dalla Sprint Race. Week end strutturato in maniera diversa dal consueto, con i team costretti a economizzare al massimo i tempi di lavoro per essere pronti.

C’era grande curiosità su quello che avrebbe potuto fare Lewis Hamilton. Il britannico si è messo in particolare evidenza, andandosi a prendere la pole-position nelle qualifiche Sprint di ieri e confermando il primato nella gara odierna, a precedere questo time-attack. Il feeling con la Rossa aveva alimentato l’ottimismo in vista di quest’ora in cui la griglia di partenza del GP è stata definita.

Si voleva anche capire se il monegasco Charles Leclerc, dall’altro lato del box di Maranello, sarebbe riuscito a trovare il bandolo della matassa in un fine-settimana non così ricco di soddisfazioni. Ci si aspettava, poi, una reazione della McLaren specialmente da Lando Norris, autore di tanti errori nelle qualifiche di ieri e anche nella Sprint odierna.

La pole è andata all’australiano Oscar Piastri (McLaren) a precedere un grande George Russell (Mercedes) e il compagno di squadra, Lando Norris (McLaren). Ferrari in terza fila con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, preceduti da Max Verstappen (Red Bull) in quarta piazza.

GRIGLIA DI PARTENZA GP CINA F1 2025

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. George Russell (Mercedes)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Isaask Hadjar (Racing Bulls)

8. Kimi Antonelli (Mercedes)

9. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

10. Alexander Albon (Williams)

11. Esteban Ocon (Haas)

12. Nico Hulkenberg (Sauber)

13. Fernando Alonso (Aston Martin)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Pierre Gasly (Alpine)

17. Oliver Bearman (Haas)

18. Jack Doohan (Alpine)

19. Gabriel Bortoleto (Sauber)

20. Liam Lawson (Red Bull)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP CINA F1 2025

Q3:

1 Oscar Piastri McLaren 1:30.641

2 George Russell Mercedes +0.082

3 Lando Norris McLaren +0.152

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.176

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.286

6 Charles Leclerc Ferrari +0.380

7 Isack Hadjar Racing Bulls +0.438

8 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +0.462

9 Yuki Tsunoda Racing Bulls +0.997

10 Alexander Albon Williams +1.065

Q2:

1 Lando Norris McLaren 1:30.787

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.355

3 Oscar Piastri McLaren +0.413

4 Isack Hadjar Racing Bulls +0.466

5 Yuki Tsunoda Racing Bulls +0.473

6 George Russell Mercedes +0.520

7 Charles Leclerc Ferrari +0.663

8 Lewis Hamilton Ferrari +0.714

9 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +0.803

10 Alexander Albon Williams +0.808

11 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.838

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.845

13 Fernando Alonso Aston Martin +0.901

14 Lance Stroll Aston Martin +0.986

15 Carlos Sainz Williams +1.053

Q1:

1 Lando Norris McLaren 1:30.983

2 Isack Hadjar Racing Bulls +0.179

3 Yuki Tsunoda Racing Bulls +0.255

4 George Russell Mercedes +0.312

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.441

6 Alexander Albon Williams +0.520

7 Charles Leclerc Ferrari +0.596

8 Oscar Piastri McLaren +0.608

9 Carlos Sainz Williams +0.645

10 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +0.693

11 Lewis Hamilton Ferrari +0.707

12 Fernando Alonso Aston Martin +0.736

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.893

14 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.938

15 Lance Stroll Aston Martin +0.940

16 Pierre Gasly Alpine +1.009

17 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.035

18 Jack Doohan Alpine +1.109

19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.158

20 Liam Lawson Red Bull Racing +1.191