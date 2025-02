Sport in tv oggi (sabato 8 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 8 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sui Mondiali di sci alpino con la discesa libera femminile e sul Sei Nazioni di rugby con Italia-Galles. In serata rivedremo all’opera Marcell Jacobs in una tappa del World Indoor Tour di atletica. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Volta Valenciana, Etoile de Besseges, Tour of Oman e l’UAE Tour femminile.

Da non perdere le semifinali della Coppa Italia di volley femminile e il resto del programma invernale con le prove di Coppa del Mondo per salto con gli sci, combinata nordica, bob, skicross e i Mondiali di slittino nella notte. I tornei di tennis della settimana entrano nella loro fase calda, con le semifinali di Mattia Bellucci nell’ATP 500 di Rotterdam e Lucia Bronzetti nell’ATP 250 di Cluj-Napoca.

Ci terranno compagnia anche i campionati nazionali di basket, volley, pallanuoto, pallamano completeranno il quadro insieme all’abbuffata di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 8 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 8 febbraio

00.40 SLITTINO (Mondiali) – Doppio maschile a Whistler, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

01.00 BASKET (NBA) – Washington Wizards-Cleveland Cavaliers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.20 SLITTINO (Mondiali) – Doppio femminile a Whistler, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

02.20 SLITTINO (Mondiali) – Singolo femminile a Whistler (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

03.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile/femminile a Deer Valley (diretta streaming su Discovery+)

05.00 VELA – SailGP a Sydney, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

06.00 GOLF (DP World Tour) – Qatar Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.30)

08.00 CICLISMO – Tour of Oman, prima tappa: Bushar-Bimmak Sink Hole (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile a Heidenheim, gara a squadre (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada femminile a Barcellona, gara individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 BOB (Coppa del Mondo, valida per gli Europei) – Monobob femminile a Lillehammer (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Otepaeae, HS97 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.20 CICLISMO FEMMINILE – UAE Tour, terza tappa: Al Ain Qasr Al Muwaiji-Jebel Hafeet (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 11.50; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 11.50)

09.30 SCI ALPINO (Mondiali) – Terza prova cronometrata discesa libera maschile a Saalbach (diretta streaming su Discovery+)

10.00 SCHERMA (Grand Prix) – Fioretto maschile a Torino, fasi preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

10.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Otepaeae, HS97 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.30 SCI ALPINO (Mondiali) – Discesa libera femminile a Saalbach (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile in Val di Fassa (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

12.15 CICLISMO – Volta Valenciana, quarta tappa: Oropesa del Mar-Portell de Morella (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.15; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.45; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.15)

12.30 BOB (Coppa del Mondo, valida per gli Europei) – Bob a 2 maschile a Lillehammer (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

12.30 LOTTA – Ranking Series a Zagabria: qualificazioni, ripescaggi e semifinali (diretta streaming su UWW)

12.35 CICLISMO – Etoile de Besseges, quarta tappa: Vauvert-Le Mont Bouquet (diretta streaming su Discovery+ alle ore 14.30)

13.30 SHORT TRACK – World Tour a Tilburg, seconda giornata (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)

13.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Otepaeae, 5 km (diretta streaming su Discovery+)

13.40 CICLOCROSS – Superprestige a Middelkerke, gara femminile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 TENNIS – WTA 250 Cluj-Napoca, semifinali (diretta tv su Supertennis dalle ore 16.00; diretta streaming su Sky Sport Plus; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX dalle ore 16.00). Bronzetti-Siniakova (secondo match dalle ore 14.00 e non prima delle ore 16.00)

14.00 TENNIS – WTA 500 Abu Dhabi, finale: Krueger-Bencic (diretta tv su Sky Sport Arena, Supertennis; Sky Sport Tennis fino alle ore 15.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, Sky Sport Plus, supertennis.tv, SuperTenniX)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

14.10 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Otepaeae, 10 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.30 TUFFI – Campionati Italiani: 3 metri femminile, 1 metro maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 TENNIS – ATP 500 Rotterdam, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Sky Sport Plus, Tennis Tv). Bellucci-de Minaur (ore 15.00), Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool (secondo match dalle ore 19.30)

15.00 CALCIO (Serie A) – Verona-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Carrarese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Mantova-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Pisa-Cittadella (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Caldiero Terme-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Union Clodiense-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Milan Futuro-Lucchese (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Messina-Picerno (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Turris-Trapani (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Catania-Roma, Pro Recco-Olympic Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

15.10 CICLOCROSS – Superprestige a Middelkerke, gara maschile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.15 RUGBY (Sei Nazioni) – Italia-Galles (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Wolfsburg-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Friburgo-Heidenheim, Hoffenheim-Union Berlino, Mainz-Augsburg (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale) – Conegliano-Novara (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ancona-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-Posillipo (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Salerno-Sassari, Teramo-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS128 maschile a Lake Placid (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Girona (diretta streaming su DAZN)

16.30 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Telimar (diretta streaming su Waterpolo Channel)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Albatro-Brixen, Fasano-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-Meta Catania (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Manfredonia-Pomezia (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nizza-Lens (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ekipe Orizzonte Catania-Brizz (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO (Serie A) – Bolzano-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Ferrara-Padova, Leno-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 GOLF (PGA Tour) – Phoenix Open, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00 alle ore 19.50 e dalle ore 22.05; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00 alle ore 19.50 e dalle ore 22.05)

17.15 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Modena (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Arzignano Valchiampo-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Altamura-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Potenza (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Foggia-Avellino (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Taranto (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (HNL croata) – Hajduk Spalato-Varazdin (diretta streaming su Como Tv)

17.45 RUGBY (Sei Nazioni) – Inghilterra-Francia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Empoli-Milan (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale) – Scandicci-Milano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Florentia-Onda Forte, Savona-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Plebiscito Padova-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Secchia Rubiera-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 LOTTA – Ranking Series a Zagabria: finali (diretta streaming su UWW)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Camerano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Las Palmas-Villareal (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-Willem II (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Le Havre (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Super League greca) – OFI Creta-PAOK (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Moreirense (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 CALCIO (Serie C) – Rimini-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 BOXE – Riunione a Manchester, main event: Chisora vs Wallin (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Sassari-Olimpia Milano (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Pistoia-Scafati (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Trento-Piacenza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS128 femminile a Lake Placid (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Torino-Genoa (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 RUGBY (Sei Nazioni Under 20) – Scozia-Irlanda (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (NBA) – Dallas Mavericks-Houston Rockets (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 TENNIS – ATP 500 Dallas, semifinali (diretta tv su Sky Sport Max; diretta tv su Sky Sport Tennis dalle ore 21.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, Sky Sport Plus, Tennis Tv)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-Rennes (non è prevista diretta tv/streaming)

22.00 ATLETICA – World Indoor Tour (livello gold) a New York (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 BASKET (NBA) – Los Angeles-Lakers-Indiana Pacers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.45 SLITTINO (Mondiali) – Singolo maschile a Whistler, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

23.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS128 a squadre a Lake Placid (diretta streaming su Discovery+)