LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa con 4 GPM

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta frazione della Volta a la Comunitat Valenciana 2025. Continua la settantaseiesima edizione della corsa a tappe spagnola che porterà i corridori da Orihuela a Valencia.

La tappa di ieri è stata vinta dallo spagnolo Ivan Romeo della Movistar Team che sul traguardo di Alpuente ha preceduto di dieci secondi il colombiano Santiago Buitrago della Bahrain – Victorious e il portoghese Joao Almeida della UAE Team Emirates – XRG. Il corridore lusitano guida ora la classifica generale con due secondi di vantaggio su Buitrago e ventuno su Pello Bilbao, compagno del colombiano alla Bahrain – Victorious

Le formazioni si sfidano oggi su un tracciato di 181 km. Il disegno della tappa prevede quattro salite, l’ultima delle quali, l’Alto de Vistabella, si trova a settanta chilometri dal traguardo. Il finale di giornata è abbastanza nervoso con un continuo alternarsi di salite e discese che potrebbero lasciar presagire diversi scenari.

Possibile ipotizzare che gli uomini di classifica si marchino stretto annullandosi a vicenda per lasciare spazio agli attaccanti di giornata in cerca di gloria con il successo di tappa. Non è però da escludere l’ipotesi che, visti i distacchi ridotti, i big si diano battaglia fino all’ultimo metro per giocarsi fino in fondo le proprie possibilità di vittoria.

La partenza della frazione Oropesa del Mar-Portell de Morella è prevista alle 12.14. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa integrale della Volta a la Comunitat Valenciana 2025. Buon divertimento!