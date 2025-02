LIVE Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale di doppio maschile dell’ATP 500 di Rotterdam (NED) tra Simone Bolelli e Andrea Vavassori, opposti ai britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, campioni di Brisbane.

Terza semifinale dell’anno per la coppia azzurra, in altrettanti tornei disputati nella stagione 2025, che è iniziata addirittura meglio della molto proficua annata appena conclusa. Bolelli/Vavassori si sono spinti nuovamente in semifinale in un torneo ATP 500, dopo che si erano imposti a Pechino e ad Halle nel 2024. Nel loro percorso hanno sconfitto Hurkacz/Mensik (7-5, 7-6) e Schnaitter/Wallner (7-6, 6-3).

I rivali odierni sono una coppia collaudata e in forma. Glasspool è il più esperto della coppia britannica, lui che ha 6 titoli ATP e un best ranking di numero 6 al mondo. Il suo compagno invece, di tre anni meno, vanta 4 titoli ATP ed è attualmente al n.23 del mondo, suo best ranking. Nel loro percorso hanno sconfitto le WC locali Haase/Verbeek (6-4, 6-4) e Krawietz/Puetz (6-3, 6-4), i numeri due del seeding.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della semifinale di doppio maschile tra Bolelli/Vavassori (ITA; ITA) e Cash/Glasspool (GBR; GBR): si gioca dopo la seconda semifinale di singolare delle 19:30, quella di Carlos Alcaraz. Vi aspettiamo!