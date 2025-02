LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2025 in DIRETTA: Jacobs cerca risposte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Millrose Games 2025, meeting internazionale in programma a New York (USA). Prosegue la sua fase negli Stati Uniti il massimo circuito mondiale dell’atletica al coperto, il World Indoor Tour Gold, e l’attesa è alta per la seconda gara stagionale del campione olimpico di Tokyo dei 100 Marcell Jacobs che, sulla classica distanza indoor dei 60, sfida l’argento di Tokyo 2021 Trayvon Bromell e tanti altri specialisti della velocità.

La finale si svolgerà direttamente, senza passare per un turno preliminare, come invece era accaduto a Boston. A contendersi la vittoria, insieme a Jacobs, ci saranno alcuni volti già noti agli appassionati, visti recentemente in gara a The Track, durante il Boston Indoor Grand Prix. Tra questi, PJ Austin, che in quell’occasione ha preceduto l’azzurro fermando il cronometro a 6.60, e appunto Trayvon Bromell, arrivato invece dietro di lui con un tempo di 6.64, ancora lontano dal top della condizione. Al momento, in attesa di eventuali modifiche e nuovi ingressi, il gruppo dei partecipanti comprende anche Benjamin Azamati, che quest’anno ha corso in 6.62 ad Albuquerque e vanta un personale di 6.54. Ci sarà anche JT Smith, che a Boston ha chiuso con un 6.73. A completare il quadro degli sfidanti troviamo Marcellus Moore, già protagonista di cinque gare sui 60 metri in questa stagione, con un miglior tempo di 6.58 a Houston. Presenti anche Nigel Green, che ha registrato un 6.78, e il portoricano Miles Lewis, autore di un 6.67 nel 2025.

A un anno dalle loro straordinarie performance ai Millrose Games, Josh Kerr e Yared Nuguse tornano a New York per l’edizione 2024 del World Athletics Indoor Tour Gold, pronti a sfidarsi direttamente nella Wanamaker Mile. Lo scorso anno, Kerr ha stabilito il miglior tempo mondiale indoor sui due miglia (8:00.67), mentre Nuguse ha difeso con successo il titolo nella Wanamaker Mile, correndo in 3:47.83, il terzo miglior tempo della storia. Poche settimane dopo, ai Mondiali Indoor di Glasgow, il britannico ha battuto Nuguse, conquistando l’oro. Ai Giochi Olimpici di Parigi, Kerr ha avuto nuovamente la meglio, ma con un distacco minimo: ha vinto l’argento nei 1500m con il record nazionale di 3:27.79, mentre Nuguse ha ottenuto il bronzo con 3:27.80. L’ultimo duello tra i due risale alla Diamond League di Zurigo, dove l’americano ha avuto la meglio.

Oggi Kerr cercherà la rivincita, mentre Nuguse vorrà confermarsi imbattibile nella Wanamaker Mile. Nessuno dei due ha gareggiato dallo scorso settembre, ma entrambi puntano in alto: Kerr detiene il record europeo indoor (3:48.87), mentre Nuguse possiede due delle tre migliori prestazioni di sempre, incluso il record nordamericano di 3:47.38. Il record mondiale indoor di Yomif Kejelcha (3:47.01) potrebbe essere alla loro portata. Oltre a Kerr e Nuguse, la gara vedrà protagonisti atleti di alto livello come Hobbs Kessler, secondo lo scorso anno con 3:48.66, l’irlandese Andrew Coscoran e il francese Azeddine Habz, reduci da un’ottima prova nei 3000m a Boston.

Anche la Wanamaker Mile femminile sarà spettacolare, con la medaglia olimpica Georgia Bell, l’argento mondiale indoor Nikki Hiltz e la leader stagionale Elise Cranny tra le favorite. Nei 3000m, Cole Hocker, oro olimpico nei 1500m, affronterà Grant Fisher e Moh Ahmed. Tra le donne, Jess Hull cercherà di avvicinarsi al suo record oceanico indoor (8:24.39), sfidando Melissa Courtney-Bryant e Whittni Morgan. Nel mezzofondo, il campione mondiale indoor Bryce Hoppel proverà a mantenere la sua striscia di nove vittorie consecutive negli 800m, mentre tra le donne la favorita è Shafiqua Maloney. Grande attesa anche per la sfida nei 60m ostacoli femminili tra la primatista mondiale Devynne Charlton e la campionessa olimpica Masai Russell. Tra i giovani talenti spicca Quincy Wilson, 17enne che gareggerà sui 600m dopo aver stabilito il miglior tempo U18 sui 400m (45.66).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del Millrose Games 2025, meeting internazionale in programma a New York (USA), minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 22.00. Buon divertimento!