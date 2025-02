Live Skicross, Val di Fassa 2025 in DIRETTA. Wilmsmann o Duplessis, chi il vero avversario di Deromedis?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale della sesta tappa della Coppa del Mondo 2025 di skicross. Ci troviamo in Val di Fassa. Simone Deromedis (leader della classifica generale) a caccia della prima vittoria sulle nevi italiane per consolidare il primato. Semaforo verde delle fasi finali alle ore 12.00!

Deromedis sbarca in Val di Fassa guardando tutti dall’alto, grazie al primo posto in gara -1 a Veysonnaz con successiva quinta piazza in gara -2. Per il nativo di Trento la parola d’ordine è continuità: ciò che Simone sembra aver trovato nell’ultimo periodo. 530 i punti raccolti da Deromedis, primo in classifica davanti al tedesco Florian Wilmsmann (515 punti) e al francese Duplessis (485 punti). L’azzurro cercherà il primo successo davanti al pubblico di casa per mandare un ulteriore messaggio agli inseguitori.

Per la prima volta, la Val di Fassa ospita due gare nel massimo circuito di skicross. Il tracciato di 1.100 metri, ricco di curve e roller metterà a dura prova gli atleti protagonisti nel lungo weekend dedicato allo skicross. Osservato speciale il nostro Simone Deromedis, primo in classifica generale e voglioso di ben figurare davanti al pubblico amico.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della sesta tappa della Coppa del Mondo 2025 di skicross. Ci troviamo in Val di Fassa. Le fasi finali dei tabelloni femminili e maschili cominceranno alle 12.00, non perdetevi neanche una batteria grazie ai nostri aggiornamenti heat per heat.