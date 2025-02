LIVE Milano-Scandicci, Coppa Italia volley femminile 2025 in DIRETTA: semifinale stellare, Egonu sfida Antropova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno, benvenute e benvenuti alla diretta live testuale di Milano-Scandicci, seconda semifinale della final four di Coppa Italia di volley 2025. Formazioni a caccia del trionfo dopo cinque edizioni a totale appannaggio di Conegliano. Semaforo verde alle ore 18.00!

Sfida stellare tra le lombarde e le toscane: tanti ex, numerosi incroci ma soprattutto il duello incantevole tra Egonu e Antropova, trascinatrici da una parte e dall’altra. In palio un posto in finale. Analizzando il cammino da ambo le parti, Orro e compagne hanno raggiunto la final four stendendo Chieri in tre set. Per le toscane decisivo il 3-1 rifilato a Bergamo il 29 dicembre. Milano insegue la terza finale consecutiva.

Casalecchio di Reno ospita una spettacolare due giorni di volley. scatta la final four di Coppa Italia che vedrà impegnate Conegliano-Novara e Milano-Scandicci sul taraflex tricolore dell’Unipol Arena. Obiettivo? Provare a insidiare la corazzata Conegliano, reduce da 5 trionfi di seguito nella competizione. Il secondo match di giornata sarà quello tra Milano e Scandicci.

OA Sport vi offre la diretta live testuale del match tra Milano e Scandicci, gara valevole per la semifinale di Coppa Italia 2025 di volley femminile. Si parte alle ore 18.00: seguite il match grazie ai nostri aggiornamenti punto su punto.