LIVE Bellucci-De Minaur, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: l’azzurro non vuole smettere di sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di semifinale di singolare maschile tra Mattia Bellucci e Alex De Minaur. Il lombardo di Busto Arsizio non vuole fermarsi, di fronte c’è la prima finale della carriera da prendersi.

Partita che non è chiusa, anzi. L’australiano è un solido top 10, difficilmente cede il passo a giocatori meno forti di lui, ma questo Bellucci ha dimostrato di non temere nessuno nel circuito. Fattosi strada prima battendo tre ‘comodi’ giocatori locali e poi l’accoppiata Medvedev-Tsitsipas, l’azzurro vuole prendersi altri 140 punti e giungere in finale in un ATP 500: sarebbe la prima della carriera.

Intanto, il 23enne oggi giocherà la prima semifinale della carriera nel Circuito maggiore al secondo tentativo e già è un risultato insperato alla vigilia della settimana olandese. Quest’ultima gli ha cambiato la vita: Bellucci è infatti passato dalla 92^ posizione alla 68^ virtuale e con un’altra vittoria avvicinerebbe non di poco la top 50, portandosi in 54^ posizione provvisoria ATP.

De Minaur, finalista uscente a Rotterdam si trova senz’altro bene sul cemento indoor nederlandese. Nei turni precedenti alla semifinale odierna ha sconfitto senza lasciare per strada neanche un parziale: David Goffin (6-4, 6-2); Jakub Mensik (6-4, 6-4) e Daniel Altmaier (6-1, 6-4).

I due non si sono mai incontrati. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della semifinale del torneo di Rotterdam tra Mattia Bellucci e Alex De Minaur: sorteggio alle ore 15:00, vi aspettiamo! Il lombardo vuole regalare agli appassionati un’altra vittoria di presigio.