LIVE Conegliano-Novara, Coppa Italia volley femminile 2025 in DIRETTA: Pantere favorite nella prima semifinale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, match valevole per le semifinali della Coppa Italia 2024-2025 di volley femminile. Alla Unipol Arena di Bologna scatta il via della Final Four per ciò che concerne la seconda competizione nazionale per importanza. La detentrice del trofeo, Conegliano, inaugurerà la due giorni emiliana sfidando la formazione attualmente quarta in A1, Novara, per un incontro che si preannuncia molto interessante.

Conegliano va alla caccia della 39ma vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Le Pantere cercheranno di conquistare il terzo trofeo stagionale nel weekend in corso, avendo già messo in bacheca la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club. La formazione allenata da coach Daniele Santarelli sta sbaragliando la concorrenza su ogni fronte: l’obiettivo è quello di imporsi in tutte le competizioni, il sogno è farlo non perdendo nemmeno un incontro.

Novara proverà ad interporsi tra il titolo e il suo detentore. La compagine piemontese sta disputando una stagione oltremodo positiva, occupando attualmente la quarta posizione in Serie A1 e avendo raggiunto la semifinale in Coppa Italia. Reduce da un ultimo periodo non felicissimo, la compagine allenata da Lorenzo Bernardi proverà ad incanalare tutte le energie possibili dentro di sé per tentare un clamoroso colpaccio.

