LIVE Bronzetti-Siniakova, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: la romagnola si gioca un posto in finale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lucia Bronzetti e Katerina Siniakova, valevole per la semifinale del WTA 250 di Cluj-Napoca.

Lucia Bronzetti sta giocando una settimana straordinaria: finora nessun set perso tra il primo turno contro Simona Halep, il secondo contro Peyton Stearns e i quarti di finale contro Elisabetta Cocciaretto. A stupire è soprattutto la solidità della giocatrice romagnola che è difficilissima da sfondare ed è un vero e proprio muro, complicatissimo da scalfire e da piegare.

Ora il test è di alto livello, visto che Katerina Siniakova è una buonissima giocatrice, ottima doppista e ottima singolarista. Finora la ceca però ha perso un paio di set per strada: uno al primo turno contro Francesca Jones e uno al secondo turno contro Caroline Dolehide. In palio c’è un posto in finale e c’è solo un precedente tra le due giocatrici, vinto dalla ceca a Bad Homburg, sull’erba, nel 2023.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lucia Bronzetti e Katerina Siniakova, valevole per la semifinale del WTA 250 di Cluj-Napoca. Si comincia non prima delle 16.00, ma dopo il match tra Potapova e Sasnovich. Buon divertimento!