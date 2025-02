LIVE Italia-Galles, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: sfida per evitare il cucchiaio di legno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2025 tra Italia e Galles. La passione travolgente dell’Olimpico di Roma abbraccia la squadra guidata da Gonzalo Quesada alla ricerca della prima attesa vittoria di questa edizione, in una sfida che molto probabilmente si pone come scontro diretto per evitare il cucchiaio di legno.

Una sola variazione nel XV iniziale scelto dal CT argentino, con Niccolò Cannone che rimpiazza Dino Lamb. In panchine si vede per la prima volta Jacopo Trulla, con Quesada che conferma sei uomini del pack e due trequarti. Confermatissimi al centro Brex e Menoncello, con Garbisi e Page-Relo nuovamente titolari in regia. Scalpita Capuozzo, ingabbiato letteralmente dagli scozzesi.

FORMAZIONI

ITALIA:

15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 82 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 24 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 42 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 24 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 36 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 43 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lione, 14 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 24 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 44 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 59 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 60 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 48 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 60 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 29 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 48 caps)

A disposizione:

16 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 29 caps)

17 Luca RIZZOLI (Zebre Parma, 1 cap)

18 Marco RICCIONI (Saracens, 31 caps)

19 Dino LAMB (Harlequins, 10 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 28 caps)

21 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 10 caps)

22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 14 caps)

23 Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 12 caps) GALLES: 15. Liam Williams (Saracens – 93 caps)

14. Tom Rogers (Scarlets – 6 caps)

13. Nick Tompkins (Saracens – 39 capa)

12. Eddie James (Scarlets – 3 caps)

11. Josh Adams (Cardiff Rugby – 60 caps)

10. Ben Thomas (Cardiff Rugby – 8 caps)

9. Tomos Williams (Gloucester Rugby – 60 caps)

1. Gareth Thomas (Ospreys – 36 caps)

2. Evan Lloyd (Cardiff Rugby – 6 caps)

3. Henry Thomas (Scarlets – 5 caps)

4. Will Rowlands (Racing 92 – 37 caps)

5. Dafydd Jenkins (Exeter Chiefs – 20 caps)

6. James Botham (Cardiff Rugby – 17 caps)

7. Jac Morgan (Ospreys – 19 caps) – C

8. Taulupe Faletau (Cardiff Rugby – 104 caps)

A disposizione 16. Elliot Dee (Dragons– 52 caps)

17. Nicky Smith (Leicester Tigers – 50 caps)

18. Keiron Assiratti (Cardiff Rugby – 11 caps)

19. Freddie Thomas (Gloucester Rugby – 2 caps)

20. Aaron Wainwright (Dragons – 53 caps)

21. Rhodri Williams (Dragons – 6 caps)

22. Dan Edwards (Ospreys – 1 cap)

23. Blair Murray (Scarlets – 4 caps)

La sfida valida per la seconda giornata del Sei Nazioni 2025 tra Italia e Galles inizierà alle 15.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!