Dove vedere in tv Marcell Jacobs al World Indoor Tour di New York: orario preciso, avversari, streaming

Sei giorni dopo aver corso in 6.63 a Boston nella prima uscita ufficiale della stagione, Marcell Jacobs tornerà in gara domani sui 60 metri a New York in occasione dei Millrose Games, valevoli come sesto appuntamento di livello Gold del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera nel percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali al coperto di Nanchino (21-23 marzo).

Il Campione Olimpico sui 100 di Tokyo 2021 punta ad un netto miglioramento rispetto alle prestazioni messe in evidenza lo scorso weekend in Massachusetts, per dare un segnale importante in vista degli Europei in sala di Apeldoorn (6-9 marzo). Lo sprinter lombardo, impegnato in una gara secca senza batterie, sfiderà diversi statunitensi tra cui PJ Austin, Trayvon Bromell e Marcellus Moore, oltre al forte ghanese Benjamin Azamati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della gara secca sui 60 metri con Marcell Jacobs al meeting di New York. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS A NEW YORK

Sabato 8 febbraio

Ore 22.22 60 metri, gara secca – Diretta tv su Sky Sport Arena

COME VEDERE MARCELL JACOBS A NEW YORK IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.