LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Goggia cerca il riscatto, Brignone ci riprova

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa femminile di Saalbach (Austria), sede dei Mondiali 2025 di sci alpino. Sulla “Ulli Maier” verranno assegnate le medaglie della specialità regina del Circo Bianco e l’Italia punta a conquistare il terzo podio nella sua avventura iridata. Attualmente, il Bel Paese può contare su un oro e un argento, frutto dell’affermazione nel Team Event e della fantastica prestazione di Federica Brignone in superG.

Sarà proprio la fuoriclasse di La Salle una delle più attese di questa gara, in una specialità nella quale l’azzurra è riuscita a spezzare l’incantesimo, vincendo a St. Anton (Austria) e nell’ultima discesa andata in scena in Coppa del Mondo, ovvero sulla Kandahar di Garmisch-Partenkirchen (Germania). La forma c’è e si spera che la tracciatura non sia così lontana delle caratteristiche della nostra portacolori.

Si confida in un riscatto anche di Sofia Goggia, fuori dal podio e in cerca di quell’oro mondiale che manca alla sua bacheca. Non sembra però in una grande condizione la bergamasca, caduta anche nell’ultima prova cronometrata, atterrando non in maniera ortodossa su un salto. Nulla di grave fortunatamente, ma non pare essere la Sofia dei giorni migliori. Vedremo se il sacro fuoco della campionessa arderà nel momento in cui conta maggiormente. Un titolo che manca alle donne-jet italiche dal 1932, dal sigillo di Paula Wiesinger a Cortina.

OA Sport vi offrirà DIRETTA LIVE della discesa femminile di Saalbach (Austria), sede dei Mondiali 2025 di sci alpino: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La prova prenderà il via dalle 11.30, l’intervallo di partenza tra l’1 ed il 15 è di 2’45”, mentre dal 16 ci saranno 2’00”. Buon divertimento!