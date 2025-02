Sport in tv oggi (sabato 15 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 15 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sui Mondiali di sci alpino con lo slalom femminile e sui Mondiali di biathlon con la sprint maschile, ma le discipline invernali regaleranno anche gli appuntamenti di Coppa del Mondo per lo sci di fondo (10 km a intervalli a Falun), snowboard (il cross a Cortina d’Ampezzo e i PGS a St. Come), bob, slittino, salto con gli sci e la tappa del World Tour di short track a Milano.

Proseguono gli Europei di ciclismo su pista, i tornei di tennis della settimana offriranno le finali del WTA 1000 di Doha (Errani e Paolini giocheranno quella di doppio) e le semifinali degli ATP 250 di Marsiglia, Buenos Aires e Delray Beach (con Matteo Arnaldi). Spazio anche alle semifinali della Coppa Italia di basket e al terzo giro del The Genesis Invitational di golf.

I campionati nazionali di volley, pallanuoto, pallamano completeranno il quadro insieme all’abbuffata di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 15 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 15 febbraio

02.00 BASKET (NBA) – All Star Saturday Night (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.00 JUDO – Grand Slam a Baku, turni preliminari (diretta streaming su Judo Tv)

07.05 RUGBY (Super Rugby) – Blues-Chiefs (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

07.10 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS137 maschile a Sapporo (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Lillehammer (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile/femminile a PyeongChang (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

09.10 RALLY – Rally di Svezia, sette prove speciali (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 10.00 alle ore 11.00; diretta tv su Sky Sport F1 dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 16.00; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle 15.00 alle 16.00)

09.45 SCI ALPINO (Mondiali) – Slalom femminile a Saalbach, prima manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.45 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile/femminile a Cortina d’Ampezzo, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 BADMINTON – Europei a squadre, semifinali (diretta streaming su BadmintonEurope.tv)

11.00 FORMULA E – GP Jeddah 2, prove libere (diretta streaming su Discovery+)

11.00 TRIATHLON – World Triathlon Championship Series ad Abu Dhabi, gara femminile (diretta streaming su Triathlon Tv)

11.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS94 femminile a Ljubno (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.15 CICLISMO FEMMINILE – Volta Valenciana, terza tappa: Sagunt-Valencia (non è prevista diretta tv/streaming)

11.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km a intervalli in tecnica classica femminile a Falun (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.55 CICLISMO – Tour de la Provence, seconda tappa: Forcalquier-Manosque (diretta streaming su Discovery+ alle ore 14.30)

12.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Savona-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a PyeongChang (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale d’andata) – Sassuolo-Roma (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 PALLANUOTO FEMMINILE (EuroCup, semifinale di ritorno) – Echeyde-Trieste (diretta streaming su European Aquatics

13.00 TRIATHLON – World Triathlon Championship Series ad Abu Dhabi, gara maschile (diretta streaming su Triathlon Tv)

13.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Lillehammer (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

13.00 PADEL – World Padel Tour a Riad (diretta tv su Sky Sport Max fino alle ore 16.00; diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.15 SCI ALPINO (Mondiali) – Slalom femminile a Saalbach, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.15 CICLISMO – Vuelta a la Region Murcia (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.00)

13.20 FORMULA E – GP Jeddah 2, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

13.30 TENNIS – WTA 1000 Doha, finale di doppio: Paolini/Errani-Jiang/Wu (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Leicester-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 CICLOCROSS – Exact Cross a Sint-Niklaas, gara femminile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km a intervalli in tecnica classica maschile a Falun (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

14.00 SHORT TRACK – World Tour a Milano, seconda giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 16.25; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, canale YouTube di ISU)

14.00 SNOOKER – Welsh Open, semifinali (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 16.40; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.40)

14.00 JUDO – Grand Slam a Baku, Final Block (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Judo Tv)

14.00 CICLISMO SU PISTA – Europei, sessione pomeridiana (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Leganes-Alaves (diretta streaming su DAZN)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Ancona (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Fiamme Oro-Mogliano, Vicenza-Viadana (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Salernitana (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Spezia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sassuolo-Brescia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Arzignano Valchiampo (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Novara (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Union Clodiense (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Triestina (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Benevento-Messina (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pianese-Milan Futuro (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (HNL croata) – Istra 1961-Hajduk Spalato (diretta streaming su Como Tv)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Pro Recco-Telimar, Quinto-Olympic Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Catania-BVSC Manna (diretta streaming su European Aquatics)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Sassari-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.00 CICLOCROSS – Exact Cross a Sint-Niklaas, gara maschile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.05 BIATHLON (Mondiali) – Sprint maschile a Lenzerheide (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Bochum-Borussia Dortmund, St. Pauli-Friburgo, Stoccarda-Wolfsburg, Union Berlino-Borussia Moenchengladbach (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-Onda Forte (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Val St. Come, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Nottingham (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Ipswich (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Brentford (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Southampton-Bournemouth (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Catania-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 TENNIS – WTA 1000 Doha, finale: Ostapenko-Anisimova (diretta tv su Sky Sport Max; diretta tv su Sky Sport Tennis fino alle ore 17.00; diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-Utrecht (diretta streaming su Como Tv)

16.30 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Florentia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-St.Etienne (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Alimos-Roma (diretta streaming su European Aquatics)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Pontinia-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Treviso-Manfredonia (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

17.00 TENNIS – ATP 250 Marsiglia, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

17.15 CALCIO (Serie B) – Bari-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Lecco (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Carpi (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Sestri Levante (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Cavese-Picerno (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Casalgrande Padana-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.30 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Gorica (diretta streaming su Como Tv)

18.00 GOLF – The Genesis Invitational, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.55; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.55)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Cosenza-Active Network, Pomezia-Sandro Abate (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.00 CALCIO (Serie A) – Lazio-Napoli (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (Coppa Italia, semifinali) – Brescia-Milano (diretta tv su Eurosport 2, DMAX; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, dmax.it, DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Scandicci (diretta streaming su Rai Play Sport 3, VBTV)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Camerano-Albatro, Chiaravalle-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.05 FORMULA E – GP Jeddah 2, gara (diretta tv su Eurosport 1, Canale 20; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Mediaset Infinity)

18.15 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Ulster (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CICLISMO SU PISTA – Europei, sessione serale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

18.30 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile/femminile a Cortina d’Ampezzo, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Crystal Palace-Everton (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Lazio-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Secchia Rubiera (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Nantes (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Santa Clara-Benfica (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Conversano-Eppan, Merano-Bolzano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mezzocorona-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 TENNIS – ATP 250 Delray Beach, semifinali (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Arnaldi-Davidovich Fokina (quarto match dalle ore 19.00 e non prima delle ore 02.00)

19.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Posillipo-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Polar Bears-Plebiscito Padova (diretta streaming su European Aquatics)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Val St. Come, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

20.00 SNOOKER – Welsh Open, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 TENNIS – ATP 250 Buenos Aires, semifinali (diretta tv su Sky Sport Max; diretta tv Sky Sport Tennis dalle ore 21.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Cisterna-Grottazzolina (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Monza-Trento (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Verona (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 BASKET (Coppa Italia, semifinali) – Trieste-Trento (diretta tv su Eurosport 2, DMAX; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, dmax.it, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Valencia (diretta streaming su DAZN)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tolosa-PSG (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Sporting Lisbona-Arouca (diretta streaming su DAZN)

