LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Guazzini ci prova nell’inseguimento, Sierra nell’omnium

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei 2025 di ciclismo su pista, evento che si tiene in Belgio (al velodromo di Zolder) da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio. Ci avviciniamo al gran finale previsto per la giornata di domani: diversi gli appuntamenti interessanti che si disputeranno nel penultimo appuntamento con la kermesse continentale.

Chance molto interessanti in chiave azzurra potranno arrivare dall’inseguimento individuale femminile. Vittoria Guazzini e Martina Alzini possono rappresentare un fattore nella prova odierna: specialmente la 24enne toscana ha chance di arpionare una medaglia. Nell’omnium maschile, invece, non sarà al via Elia Viviani: il posto del veterano azzurro lo ha preso di fatto Juan David Sierra, il quale può sfruttare questa grande occasione per mettersi in mostra.

Due le italiane al via nelle qualificazioni del chilometro lanciato: Martina Fidanza – alla caccia della terza medaglia in questi Europei – e Beatrice Bertolini proveranno a farsi valere. Non vedremo italiani nelle semifinali della sprint maschile, infine il programma di gara si chiuderà con la gara a punti femminile in cui ritroveremo Martina Alzini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con cronaca minuto per minuto delle gare della quarta giornata degli Europei 2025 di ciclismo su pista. L’appuntamento è per le 15:00 ora italiana. Non perdetevi nulla con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!