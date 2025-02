LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Ljutic favorita, ma guai sottovalutare Shiffrin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Saalbach (Austria), ultima gara del Campionato del Mondo femminile di sci alpino 2024-25. Si conclude per le donne la kermesse iridata di sci alpino 2024-2025. In stagione finora si sono disputati sette slalom e finora a salire sul gradino più alto del podio sono state Mikaela Shiffrin a Levi e a Gurgl, Camille Rast a Killington, Zrinka Ljutic a Semmering, ancora Camille Rast a Flachau e ancora Zrinka Ljutic a Courchevel.

All’appello manca una delle due regine della specialità delle ultime stagioni, Petra Vlhova che salterà tutta la stagione. l’altra regina della specialità, Mikaela Shiffrin, dopo un serio infortunio, è rientrata nei giorni scorsi e ha già fatto a tempo a mettersi al collo la medaglia d’oro della Combinata a squadre, anche se non è ancora apparsa nella sua miglior versione e non potrebbe essere altrimenti visto il lungo stop ma chi vorrà vincere dovrà assolutamente fare i conti con lei. Le grandi favorite per le posizioni da podio sono la svizzera Camille Rast, che nell’ultima uscita negli States ha conquistato il primo successo in carriera, l’austriaca Katharina Liensberger, imprevedibile ma comunque su buoni livelli in slalom in questa stagione e la tedesca Lena Duerr, entrambe sul podio quest’anno a Levi.

Attenzione anche alla coppia svedese Anna Swenn-Larsson e Sara Hector, entrambe capaci di sorprendere e di inserirsi nelle posizioni di vertice. Stesso discorso per le croate Zrinka Ljutic che cerca la prima zampata in slalom. Da non sottovalutare la svizzera Wendy Holdener, che ha fatto a Levi il suo ritorno in slalom dopo essersi lasciata alle spalle l’infortunio alla caviglia che l’aveva fermata a dicembre 2023 e a Gurgl ha trovato il modo di essere protagonista e salire sul podio. A proposito di podio c’è grande attesa per la gara di Lara Colturi, italiana di nazionalità albanese, che a Gurgl ha ottenuto il primo podio in carriera e vorrebbe confermarsi ad altissimi livelli, mentre le outsider di lusso potrebbero essere la statunitense Paula Moltzan e la tedesca Emma Aichner.

Per l’Italia, lo slalom femminile resta specialità più complessa ma nelle prime gare della stagione qualche segnale positivo c’è stato e dunque si attendono conferme. Le maggiori aspettative sono rivolte ancora su Martina Peterlini e su Lara Della Mea, che hanno ottenuto qualche risultato interessante ma soprattutto sulla giovane emergente del gruppo azzurro, Giorgia Collomb che a Killington ha ottenuto un ottimo 16mo posto, poi è riuscita ad esprimersi a singhiozzo. Saranno quattro le italiane in gara nello slalom odierno: Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Marta Rossetti, Martina Peterlini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Saalbach (Austria), ultima gara del Campionato del Mondo femminile di sci alpino 2024-25. La partenza della prima manche è fissata alle 9.45, mentre la seconda scatterà a partire dalle 13.15, buon divertimento!