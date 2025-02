LIVE Snowboardcross, Cortina 2025 in DIRETTA: Moioli e gli azzurri cercano risposte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del night event di snowboardcross di Cortina, tappa valida per la Coppa del Mondo 2024/2025. Sulle nevi italiane va in scena l’appuntamento serale che promette grande spettacolo, con gli azzurri che proveranno a regalare una gioia al pubblico amico.

Ben 10 gli azzurri che al mattino proveranno a qualificarsi per le fasi eliminatorie del tardo pomeriggio. In lizza Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Niccolò Colturi, Filippo Ferrari, Matteo Menconi, Federico Podda, Luca Abbati, Octavian Buda e Tommaso Costa. Squadrone francese che punta in primis su Leon Bozzolo e Merlin Surget. Tra i favoriti anche lo svizzero Kalle Koblet ed il tedesco Leon Ulbricht.

In campo femminile saranno 6 le atlete italiane che cercheranno di superare il taglio con Michela Moioli che suona la carica. Oltre alla bergamasca spazio a Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Sofia Groblechner, Marika Savoldelli e Lisa Francesia Boirai. Favorita d’obbligo la britannica Charlotte Bankes, con l’australiana Josie Baff da tenere in considerazione per la big final. Anche in questo caso Francia d’assalto con Lea Casta e Manon Petit Lenoir.

Le fasi finali della gara di snowboardcross di Cortina inizieranno alle 18.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!