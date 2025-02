LIVE Olimpia Milano-Brescia, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: prima semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Brescia, prima semifinale della Coppa Italia di basket 2025! Chi prevale da questo confronto troverà la vincente di Trento-Trieste in programma questa sera, con vista sulla finale di domani pomeriggio che mette in palio il secondo trofeo stagionale.

I meneghini hanno battuto nettamente la Virtus Bologna (77-91) nei quarti di finale che abbiamo definito come una finale anticipata, con un secondo quarto da 15-27 che ha di fatto spaccato in due la partita con le V-nere che hanno provato solo a limitare i danni. 19 punti di Shavon Shields e 16 di Zach LeDay decisivi, con coach Ettore Messina che ha ritrovato Nikola Mirotic fermato da un infortunio nelle scorse settimane. L’Olimpia cerca la seconda finale consecutiva per vendicare anche il ko dello scorso anno contro Napoli.

Dall’altra parte la Germani Brescia che nel 2023 ha alzato il trofeo sempre a Torino dopo essersi qualificata come ottava testa di serie. La Leonessa ora guidata da coach ‘Peppe’ Poeta in panchina – che ritrova Ettore Messina dopo aver fatto parte del suo staff a Milano – ha piegato nei quarti di finale la resistenza della Betram Derthona Tortona, con 20 puntiequamente divisi tra Amedeo Della Valle e Nikola Ivanovic e soprattutto le giocate sotto il ferro di Jason Burnell. I biancoblu provano a ribaltare nuovamente il pronostico, in una competizione dove può sempre succedere di tutto.

Palla a due che verrà alzata all’Inalpi Arena di Torino alle ore 18:00, con la diretta TV disponibile in chiaro per tutti su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD. La diretta streaming sarà invece garantita da Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport della prima semifinale della Coppa Italia di basket 2025 tra Olimpia Milano e Brescia!