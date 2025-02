LIVE Snowboard, PGS Val St. Come 2025 in DIRETTA: la corsa alla Coppa del Mondo si infiamma in Canada

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno, benvenuti e benvenute alla diretta live testuale del PGS di Val St. Come, tappa canadese della Coppa del Mondo di snowboard. Azzurri per confermare la valanga tricolore dell’ultima tappa a Rogla e migliorare ulteriormente una stagione stellare. Semaforo verde per le fasi finali alle ore 20.00 italiane.

Dodici gli atleti selezionati dal direttore tecnico Cesare Pisoni per la spedizione canadese: Bormolini, Bagozza, Messner, Edwin Coratti, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti e Fabian Lantschner. Sul fronte femminile, quartetto composto da Lucia Dalmasso, Elisa Fava, Elisa Caffont e Jasmin Coratti.

Tappa di fondamentale importanza per il leader della classifica generale Maurizio Bormolini e per gli azzurri in generale. Lo snowboard sbarca nel Quebec, in Canada. Appuntamento che prevede due giganti paralleli in programma sabato e domenica, entrambi alle ore 20 italiane. La mission di Maurizio Bormolini sarà incrementare il vantaggio di 71 punti in classifica rispetto all’austriaco Andreas Prommegger (o quantomeno non veder scemare lo scarto rispetto al diretto concorrente). Occhi puntati anche su Gabriel Messner (terzo in generale) che sta attraversando un buon momento di forma e Daniele Bagozza, quinto in classifica generale.

OA Sport vi offre la diretta live testuale del PGS di St.Come, tappa valevole per la Coppa del Mondo di snowboard.