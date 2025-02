LIVE Errani/Paolini-Jiang/Wu, WTA Doha 2025 in DIRETTA: le campionesse olimpiche si giocano il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima del torneo di doppio del WTA 1000 di Doha tra Sara Errani/Jasmine Paolini ed il duo asiatico composto dalla cinese Xinyu Jiang e dalla taiwanese Fang-Hsieh Wu. Primo confronto in assoluto tra le due coppie, con le azzurre a caccia del primo titolo stagionale.

Errani e Paolini si presentano a questo importante appuntamento dopo aver superato in due parziali Elkeri/Niculescu e Panova/Stollar, ed in tre set annullando tre match point le russe Andreeva/Shnaider, in una sfida che sta ormai diventando un classico del doppio femminile contemporaneo. Le vincitrici dell’oro Olimpico non vogliono di certo fermarsi qui, continuando a rilaciarsi in coppia nonostante gli impegni in singolare della toscana.

Jiang/Wu hanno invece estromesso dal torneo in tre set Bucsa/Kato e Hsieh/Ostapenko, prima di usufruire del ritito di Chan/Kudermetova e liquidare in due parziali in semifinale Haddad Maia/Siegemund. Come da tradizione asiatica le due fanno dei movimenti e del gioco d’anticipo le principali caratteristiche della coppia.

La finalissima del torneo di doppio del WTA 1000 di Doha tra Sara Errani/Jasmine Paolini ed il duo asiatico composto dalla cinese Xinyu Jiang e dalla taiwanese Fang-Hsieh Wu inizierà alle 13.30 sul Campo Centrale.