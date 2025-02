LIVE Trento-Trieste, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: seconda semifinale minuto per minuto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale dell’edizione 2025 della Coppa Italia Frecciarossa di Basket maschile! Ci si gioca un posto nella finale che assegnerà il titolo tra Dolomiti Energia Trento e Pallacanestro Trieste.

Si gioca quindi per raggiungere la vincente del primo dei penultimi atti tra Brescia e Milano. Meneghini che sono risultati vincitori dello scontro ‘mortale’ di quarti di finale contro la Virtus Bologna, che tanto sapeva di semifinale anticipata. Tutto da vedere poi se i ragazzi di Messina sapranno arrivare fino in fondo, confermando il pronostico che li vede favoriti per il titolo.

Chi vuole ribaltarlo questo pronostico è la sorprendente Dolomiti Energia, allenata brillantemente da coach Paolo Galbiati. Quest’ultimo ha però visto i fantasmi nel quarto di finale contro l’Unahotels Reggio Emilia, che è stata in vantaggio fino a pochi minuti dalla sirena prima di soccombere al ritorno della capolista della Regular season di Serie A con lo score finale di 85-80 con un parziale nel 4° periodo addirittura di 29-16.

Trieste arriva invece da una partita tiratissima contro la Shark Trapani, che ha risolto in suo favore solo nel finale per 74-72. La giocata decisiva di Jeff Brooks, abile a rubare la palla in difesa e a segnare i due punti decisivi a 3″ dalla fine dei tempi regolamentari ha permesso alla squadra di coach Jamion Christian di giocarsi la semifinale. Lo farà da underdog, ma con chance concrete di giocarsela punto a punto.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della seconda semifinale dell’edizione 2025 della Coppa Italia Frecciarossa di Basket maschile tra Dolomiti Energia Trento e Pallacanestro Trieste. Palla a due alle 20:45, vi aspettiamo: al termine del 4° periodo sapremo quale sarà la finale!