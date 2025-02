LIVE Sci di fondo, 10 km Falun 2025 in DIRETTA: l’Italia spera in buone notizie dai giovani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo di Sci di Fondo prima dei Mondiali di Trondheim 2025, attesissimo appuntamento a cui faranno da preludio le competizioni in un altro tempio della disciplina: Falun!

E allora, mancano solo due gare per sesso alla pausa pre-Mondiali. Questi ultimi sono l’obiettivo principale un po’ di tutti, anche se la corsa per la Sfera di Cristallo è aperta sia tra gli uomini che tra le donne. Jessie Diggins e Johannes Hoesflot Klaebo guidano con oltre 200 punti le graduatorie di Coppa sui rispettivi rivali Slind e Anger. Fino alla 4^ tappa del Tour de Ski il principale rivale del fuoriclasse norvegese era Amundsen, che però ha deciso complice un malanno di tirare i remi in barca e di puntare tutto sui Mondiali privandoci di un bellissimo duello.

Quest’oggi si fanno le prove generali della 10 chilometri a tecnica classica che il giorno 4 marzo terranno banco a Trondheim. Con ogni probabilità, queste competizioni saranno decisive per definire le squadre per la rassegna iridata. La Norvegia ha parecchi dubbi. Oltre a Klaebo, Valnes e Amundsen lo squadrone scandinavo deve selezionare altri due atleti che prenderanno parte alla prova mondiale su breve distanza oltre al campione in carica a skating Krueger, che chance pressoché nulle avrà di ripetersi in classico.

Tra gli azzurri Federico Pellegrino nella gara forse a lui più gradevole, al pari delle sprint. In una 10 in classico, il valore del poliziotto è la top 15: vedremo se riuscirà a regalarci l’ennesima ottima prestazione della stagione. Pellegrino che si trova al momento in 7^ posizione in Classifica generale a pochi punti dalla 5^. Tra le donne presenti Caterina Ganz, Anna Comarella, Nadine Laurent, Federica Cassol e Maria Gismondi. Tra gli uomini torna De Fabiani con Martino Carollo, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà e il veterano Dietmar Noeckler.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE delle 10 chilometri in tecnica classica di Sci di Fondo da Falun (SWE) che prenderanno il via alle 11:45 quella femminile e alle 13:45 quella maschile, vi aspettiamo!