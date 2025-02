LIVE Biathlon, Sprint maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Giacomel sfida i norvegesi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile dei Mondiali 2025 di biahtlon. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera) andrà in scena la prova dei due poligoni e come al solito le emozioni non mancheranno su una gara che sarà decisa dai dettagli. Gli atleti al via dovranno considerare anche il meteo, ieri protagonista nel corso della prova femminile.

Neve e vento, infatti, hanno condizionato non poco la competizione e non è stato affatto semplice per le donne riuscire a trovare il giusto equilibrio tra prestazione sugli sci stretti e precisione nelle sessioni di tiro. In questo contesto si spera che gli azzurri sappiano trovarsi anche a livello di preparazione di materiali. Inutile negare che, tra le fila nostrane, il più atteso sia Tommaso Giacomel.

Il 25enne trentino nelle tappe di Coppa del Mondo a Ruhpolding (Germania) e ad Anterselva si è espresso su livelli molto elevati e si è presentato con grandi ambizioni in questi Mondiali. La staffetta mista però non è andata come ci si aspettava e le responsabilità dell’atleta nostrano ci sono state, parlando degli errori nelle sessioni di tiro a terra e in piedi. La sfida contro i norvegesi e i francesi, in particolare, si presenta complessa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile dei Mondiali 2025 di biahtlon. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La prova sui due poligoni inizierà alle 15.05. Buon divertimento!