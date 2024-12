Calendario Mondiali biathlon 2025: orari giorno per giorno, dove si svolgono, programma, tv

Dal 12 al 23 febbraio sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera) terranno banco i Mondiali di biathlon. La disciplina con sci stretti e carabina avrà in questo evento il fulcro della stagione e i migliori rappresentanti vorranno essere pronti all’eventualità. Si prospetta una competizione molto aperta in cui l’Italia vorrà recitare un ruolo di primo piano.

La formazione tricolore punterà le proprie fiches al femminile su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, mentre a maschile su Tommaso Giacomel. La sappadina ha vissuto finora una stagione molto difficile, dovendo saltare i primi tre appuntamenti stagionali e con l’obiettivo di rientrare nel quarto round ad Oberhof (Germania). Problemi alla schiena per Vittozzi e, indubbiamente, il target principale sarà la rassegna iridata, dal momento che i punti persi nel massimo circuito internazionale rendono praticamente impossibile un recupero per la Sfera di Cristallo.

Wierer dal canto suo è intenzionata a fare bene nel suo grande obiettivo di raggiungere le Olimpiadi di Milano Cortina e di viversele al meglio possibile. Anche l’altoatesina ha dovuto fare i conti con qualche acciacco, ma si spera che il 2025 dia un po’ di tregua. Per quanto riguarda Giacomel, il problema principale del trentino è stata la mira al poligono, perché la fallosità nelle serie di tiro non gli ha permesso di ottenere dei risultati di alto prestigio.

I Mondiali 2025 di biathlon a Lenzerheide (Svizzera) andranno in scena dal 12 al 23 febbraio e saranno trasmessi dai canali di Eurosport, Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali delle gare della rassegna iridata.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON 2025

Mercoledì 12 febbraio

Ore 14.30 Staffetta mista

Venerdì 14 febbraio

Ore 15.05 Sprint 7.5 km femminile

Sabato 15 febbraio

Ore 15.05 Sprint 10 km maschile

Domenica 16 febbraio

Ore 12.05 Inseguimento 10 km femminile

Ore 15.05 Inseguimento 12.5 km maschile

Martedì 18 febbraio

Ore 15.05 Individuale 15 km femminile

Mercoledì 19 febbraio

Ore 15.05 Individuale 20 km maschile

Giovedì 20 febbraio

Ore 16.05 Staffetta single mixed

Sabato 22 febbraio

Ore 12.05 Staffetta 4×6 km femminile

Ore 15.05 Staffetta 4×7.5 km maschile

Domenica 23 febbraio

Ore 13.45 Mass start 12.5 km femminile

Ore 16.05 Mass start 15 km maschile

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport