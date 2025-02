Sport in tv oggi (domenica 16 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 16 febbraio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Volta a la Comunitat Valenciana, gli sport invernali con lo sci alpino, il biathlon, lo slittino, lo snowboard e lo short track, e tanto altro ancora.

Si chiude la prima settimana dedicata ai Mondiali 2025 di biathlon: a Lenzerheide, in Svizzera, alle ore 12.05 si terrà la 10 km pursuit femminile con Michela Carrara, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Martina Trabucchi, mentre alle ore 15.05 andrà in scena la 12.5 km pursuit maschile con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz e Daniele Cappellari.

Nello slalom maschile in programma a Lenzerheide, in Svizzera, valido per i Mondiali 2025 di sci alpino, saranno 100 gli atleti in gara, con 58 Paesi rappresentati: la prima manche scatterà alle 09.45, mentre la seconda run avrà inizio alle 13.15. Saranno soltanto tre gli azzurri al cancelletto di partenza, ovvero Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger e Stefano Gross.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 16 febbraio

01.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: qualificazioni LH HS137 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

03.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: LH HS137 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

03.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Calgary: halfpipe maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

08.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: qualificazioni NH HS94 femminile – Nessuna copertura tv/streaming

09.00 Bob, Coppa del Mondo Lillehammer: bob a 2 femminile – YouTube IBSF sliding

09.30 Slittino, Coppa del Mondo PyeongChang: singolo femminile – fil-luge.org, canale YouTube FIL Luge

09.45 Sci alpino, Mondiali Saalbach: 1a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: NH HS94 femminile – discovery+

10.30 Short track, World Tour Milano: 3a giornata – 14.00 Rai Play Sport 2, discovery+

11.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun: 20 km mass start tl maschile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.50 Ciclismo, Clasica de Almeria – 14.30 Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 3, discovery+

12.00 Ciclismo su pista, Europei: sessione mattutina – Ness

12.00 Slittino, Coppa del Mondo PyeongChang: doppio misto e singolo misto – fil-luge.org, canale YouTube FIL Luge

12.05 Biathlon, Mondiali Lenzerheide: 10 km pursuit femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.20 Ciclismo, Tour de la Provence: 3a tappa – 15.45 discovery+

12.30 Basket femminile, Coppa Italia: finale, Venezia-Schio – Eurosport 2 HD, DAZN, discovery+, Sky Go, NOW, flima.tv

12.30 Calcio, Serie A: Fiorentina-Como – DAZN, DAZN 1

13.00 Bob, Coppa del Mondo Lillehammer: bob a 4 maschile – YouTube IBSF sliding

13.15 Sci alpino, Mondiali Saalbach: 2a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.30 Ciclismo, Figueira Champions Classic – 16.30 Eurosport 2 HD, discovery+

14.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun: 20 km mass start tl femminile – discovery+, 14.15 Rai Sport HD, Rai Play

14.30 Ciclismo su pista, Europei: sessione pomeridiana – Rai Play Sport 1, discovery+, dalle 15.20 Rai 2 HD

15.00 Calcio, Serie A: Udinese-Empoli – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Monza-Lecce – DAZN, DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Coppa Italia: Fiorentina-Juventus – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

15.05 Biathlon, Mondiali Lenzerheide: 12.5 km pursuit maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.30 Tennis, ATP Marsiglia: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

15.40 Atletica, World Indoor Tour Torun – 17.00 Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

16.00 Rugby, Serie A élite: Valorugby Emilia-Petrarca Padova – Rai Sport HD, Rai Play

16.00 Snowboard, Coppa del Mondo Val St. Come: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

16.00 Volley, SuperLega: Padova-Modena – VBTV

16.00 Volley, SuperLega: Piacenza-Verona – DAZN, VBTV

16.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Conegliano – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Pinerolo-Vallefoglia – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenza-Busto Arsizio – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Roma-Perugia – VBTV

17.15 Basket, Coppa Italia: finale, Milano-Trento – Eurosport 1 HD, DMAX, NOVE, DAZN, discovery+, Sky Go, NOW, nove.tv

18.00 Volley, SuperLega: Perugia-Milano – DAZN, VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Talmassons – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Parma-Roma – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

19.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Bergamo – DAZN, VBTV

20.00 Snowboard, Coppa del Mondo Val St. Come: PGS maschile e femminile – Rai Play Sport 1, discovery+

20.00 Tennis, ATP Buenos Aires: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

20.30 Volley, SuperLega: Civitanova-Taranto – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Inter – DAZN, DAZN 1

21.00 Tennis, ATP Delray Beach: finale – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV