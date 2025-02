LIVE Atletica, World Indoor Tour 2025 in DIRETTA: show con Furlani, Fabbri e Dosso!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Orlen Copernicus Cup 2025, meeting internazionale in programma a Torun (Polonia). Prosegue la sua fase europea il massimo circuito mondiale dell’atletica al coperto, il World Indoor Tour Gold, e l’attesa è alta per la presenza di tanti azzurri in gara, alla vigilia dei campionati assoluti di Ancona e dei due grandi appuntamenti stagionali, l’Europeo di Apeldoorn e il Mondiale di Nanchino. Oggi ornerà in pedana il bronzo olimpico del salto in lungo Mattia Furlani, mentre la gara del peso vedrà protagonista Leonardo Fabbri, reduce dalla vittoria di giovedì a Liévin. Da seguire con attenzione anche Zaynab Dosso nei 60 metri piani.

Per la prima volta in questa stagione si affronteranno due dei più grandi protagonisti del salto in lungo: il campione greco Miltiadis Tentoglou e il giovane talento azzurro Mattia Furlani (Fiamme Oro). Questo duello potrebbe caratterizzare l’intero 2024, dopo un 2023 che ha visto Tentoglou conquistare solo ori e Furlani collezionare tre medaglie di prestigio a Glasgow, Roma e Parigi. L’azzurro ha già impressionato con un 8,23 metri nella sua prima gara stagionale a Ostrava, mentre il greco è ancora a caccia della sua prima vittoria dell’anno. A Torun non ci sarà il giamaicano Wayne Pinnock, argento olimpico, ma si attende la presenza dello svedese Thobias Montler, attuale leader stagionale insieme a Furlani.

Grande attesa anche per la gara del getto del peso, con Leonardo Fabbri (Aeronautica) e Zane Weir (Fiamme Gialle) che cercheranno di confermare l’ottima forma mostrata a Liévin, dove hanno realizzato una doppietta: 21,95 metri per Fabbri (world lead) e 21,72 metri per Weir. A sfidarli ci saranno avversari di livello internazionale come il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi, il polacco Konrad Bukowiecki e l’azzurro Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia). Nella gara dei 60 metri piani femminili, Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) si prepara a un nuovo testa a testa con la polacca Ewa Swoboda, che l’ha battuta nella scorsa gara. L’azzurra, bronzo mondiale indoor e bronzo europeo nei 100 metri a Roma, ha mostrato i suoi migliori riscontri nelle batterie (7.08 a Belgrado e 7.10 a Lodz), ma dovrà migliorare le performance in finale (7.12 e 7.16) per avere la meglio sulla rivale. Nel big match sarà presente anche la lussemburghese Patrizia Van der Weken. Saranno numerosi gli italiani presenti a Torun: Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro) ed Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) negli 800 metri, con quest’ultima già vincitrice della tappa di Belgrado. Nel salto con l’asta, occhi puntati su Claudio Stecchi (Fiamme Gialle), mentre nei 60 ostacoli ci sarà Elisa Di Lazzaro (Carabinieri).

Le altre gare: Nel getto del peso femminile, si rinnova la sfida tra le migliori tre di Karlsruhe: la campionessa mondiale indoor Sarah Mitton, che ha lanciato 20,68m (record nordamericano), affronterà la due volte iridata Chase Jackson, la campionessa europea Jessica Schilder e la vincitrice mondiale indoor 2022 Auriol Dongmo. Negli 800 femminili, l’assenza di Prudence Sekgodiso offre a Tsige Duguma l’opportunità di raggiungerla in vetta alla classifica del tour, ma dovrà superare la vincitrice dei Millrose Games, Shafiqua Maloney, e l’etiope Habitam Alemu. Nei 60m ostacoli maschili, Dylan Beard punta alla leadership del tour, approfittando dell’assenza del campione olimpico Grant Holloway. Attenzione al polacco Jakub Szymanski, che correrà in casa e cercherà il riscatto dopo una prova deludente a Lievin. Nei 1500m femminili, la due volte campionessa del mondo Gudaf Tsegay cerca vendetta dopo la sconfitta di Lievin contro la connazionale Freweyni Hailu. Anche Birke Haylom e la giapponese Nozomi Tanaka saranno in gara.

Nei 60m ostacoli femminili, la giamaicana Ackera Nugent, fresca di world lead a Lievin, sfiderà la primatista mondiale indoor Devynne Charlton, Ditaji Kambundji e Nadine Visser. Nei 400m femminili, l’olimpionica Natalia Bukowiecka cerca il riscatto dopo il ritiro a Ostrava, contro la norvegese Henriette Jaeger e la britannica Laviai Nielsen, entrambe sotto i 50 secondi la scorsa stagione. Infine, nel salto con l’asta maschile, il vicecampione del mondo Ernest Obiena affronterà il cinese Huang Bokai, mentre nel pentathlon femminile si sfideranno Adrianna Sulek-Schubert e Jana Koscak.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’Orlen Copernicus Cup 2025, meeting internazionale in programma a Torun (Polonia), minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 16.30. Buon divertimento!