LIVE Olimpia Milano-Trento, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: i meneghini sfidano la sorprendente Aquila

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Trento, finale della Coppa Italia di basket 2025! Si mette in palio quest’oggi il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana conquistata a fine settembre 2024 proprio dai meneghini.

L’EA7 Emporio Armani ha centrato la seconda finale consecutiva e prova a cancellare il ko dello scorso anno contro Napoli, mettendo in bacheca la nona Coppa Italia che sarebbe record assoluto lasciando a quota otto Virtus Bologna e Benetton Treviso. In semifinale i milanesi hanno piegato la Germani Brescia per 69-74 con 19 punti di Shavon Shields e 14 di un ritrovato Nikola Mirotic.

La Dolomiti Energia Trentino, alla sua prima finale di Coppa Italia, prova a ribaltare il pronostico che la vede sfavorita contro la corazzata meneghina. L’Aquila dopo aver battuto Reggio Emilia nei quarti di finale ha superato la coriacea Trieste in semifinale per 82-79, con 22 punti di Anthony Lamb e la tripla doppia sfiorata da Quinn Ellis (11 punti, 10 rimbalzi e 8 assist).

Palla a due che verrà alzata all’Inalpi Arena di Torino alle ore 17:15. La diretta TV sarà disponibile in chiaro per tutti sul Nove (canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 1 HD. La diretta streaming sarà invece garantita da Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport della finale di Coppa Italia di basket 2025!