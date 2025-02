LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cala l’asso delle campionesse olimpiche Guazzini/Consonni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei 2025 di ciclismo su pista, evento che si tiene in Belgio (al velodromo di Zolder) da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio. Quest’oggi calerà il sipario sulla 15ma edizione della kermesse continentale: l’Italia si gioca le sue ultime cartucce per tentare l’assalto alla prima posizione nel medagliere complessivo della manifestazione.

L’ultima giornata di gara presenta le due madison, prova sulla quale l’Italia cercherà di trovare molte soddisfazioni. L’asso principale è rappresentato dalla coppia d’oro alle Olimpiadi formata da Vittoria Guazzini e Chiara Consonni: dalle due azzurre ci si aspetta il botto anche quest’oggi. Qualche dubbio invece per ciò che riguarda la prova maschile: infatti Elia Viviani sarà accompagnato da Davide Stella, formando un duo sicuramente di talento, ma meno rodato rispetto ad altre combinazioni.

Oltre alle due madison, nella giornata conclusiva sarà protagonista il keirin. Tra gli uomini cercano riscatto Mattia Predomo e Stefano Moro da una sprint che non ha regalato loro molte soddisfazioni. In campo femminile, ci si affida principalmente a Miriam Vece, quarta nella velocità e alla caccia di una medaglia non semplice da ottenere, ma possibile. Al via anche Beatrice Bertolini.

