A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 20 km Mass start tl Falun 2025: programma, startlist, streaming

Ultimo capitolo del passaggio della Coppa del Mondo di sci di fondo per quel che concerne il suo passaggio a Falun. Stavolta si va a disputare la 20 km con partenza di massa a tecnica libera, che significherà se non altro una certa dose di spettacolo e strategia.

Per l’Italia in campo maschile sono in sei al via, con Federico Pellegrino che può far conto sulla tecnica sua amica, mentre in campo femminile ce ne sono tre, che tenteranno di ottenere buoni piazzamenti. Molti i ragionamenti sulle Coppe del Mondo: se la maschile è in mano a Klaebo senza se e senza ma, la femminile è ancor più dominata da Jessie Diggins. Si lotta, in breve, per i secondi posti.

Le 20 km Mass Start tl di Coppa del Mondo a Falun saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 (maschile) e RaiSport secondo la programmazione di seguito indicata, passibile di aggiornamento. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO FALUN 2025

Domenica 16 febbraio

Ore 11:00 20 km Mass Start tl maschile – Diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport

Ore 14:00 20 km Mass Start tl femminile – Diretta tv su RaiSport (dalle 14:15)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO FALUN 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (maschile), RaiSport (maschile integrale, femminile dalle 14:15)

Diretta streaming: Discovery+ (integrale), SkyGo, DAZN (maschile), RaiPlay (con femminile dalle 14:15)

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST MASCHILE

1 KRUEGER Simen Hegstad NOR

2 LAPALUS Hugo YC FRA

3 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR

4 NISKANEN Iivo FIN

5 NYENGET Martin Loewstroem NOR

6 VERMEULEN Mika AUT

7 REE Andreas Fjorden NOR

8 DESLOGES Mathis U23 FRA

9 ANGER Edvin U23 SWE

10 GOLBERG Paal NOR

11 SCHUMACHER Gus USA

12 JENSSEN Jan Thomas NOR

13 RUUSKANEN Arsi FIN

14 HALFVARSSON Calle SWE

15 PELLEGRINO Federico YC ITA

16 BURMAN Jens SWE

17 LAPIERRE Jules FRA

18 CYR Antoine CAN

19 McMULLEN Zanden USA

20 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL

21 CHAPPAZ Jules FRA

22 BARP Elia U23 ITA

23 BERGLUND Gustaf SWE

24 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu YC AND

25 GISSELMAN Truls SWE

26 BABA Naoto JPN

27 HYVARINEN Perttu FIN

28 DAVIES Joe GBR

29 LINDHOLM Remi FIN

30 VENTURA Paolo ITA

31 GRAZ Davide ITA

32 ROSJOE Eric SWE

33 HAKOLA Ristomatti YC FIN

34 JOHANSSON Leo SWE

35 DAPRA’ Simone ITA

36 HAEGGSTROEM Johan SWE

37 LOVERA Victor FRA

38 PARISSE Clement FRA

39 VUORELA Markus FIN

40 LEVEILLE Olivier CAN

41 TICCO’ Giovanni YC ITA

42 PRALONG Candide SUI

43 KUCHLER Albert GER

44 HIROSE Ryo JPN

45 BOEGL Lucas GER

46 JAGER Luke YC USA

47 BURY Dominik POL

48 WESTBERG Karl-Johan SWE

49 PERSSON Jesper SWE

50 WONDERS Hunter USA

51 HALL Walker U23 USA

52 WIGGER Nicola YC SUI

53 KVARNBRINK Gustav SWE

54 YOUNG Andrew GBR

55 WERNER Axel U23 SWE

56 LICEF Miha SLO

57 YAMAZAKI Daito U23 JPN

58 BOLGER Kevin YC USA

59 DROLET Remi CAN

60 SAVARY Antonin U23 SUI

61 STEPHEN Thomas U23 CAN

62 VIGANTS Raimo LAT

63 SIMENC Miha YC SLO

64 ROJO GARCIA Imanol ESP

65 KALEV Christopher EST

66 DUFEK Tomas CZE

67 FISCHER Robin U23 GER

68 CRV Vili SLO

69 de CAMPO Seve AUS

70 PESHKOV Daniel U23 BUL

71 MATIKANOV Mario U23 BUL

72 DAL FARRA Franco ARG

73 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT

74 MASSON Sasha U23 CAN

75 GLEDHILL Gabriel U23 GBR

76 BELLINGHAM Phillip AUS

77 SAULITIS Niks LAT

78 KONYA Adam HUN

79 BUKI Adam HUN

80 VOSKANYAN Spartak U23 ARM

81 WALKER-BROOSE Bentley AUS

82 STROLIA Tautvydas YC LTU

83 de CAMPO Fedele AUS

84 GRALL-JOHNSON Pierre CAN

STARTLIST FEMMINILE

1 DIGGINS Jessie USA

2 SLIND Astrid Oeyre NOR

3 NISKANEN Kerttu FIN

4 CARL Victoria GER

5 STADLOBER Teresa AUT

6 ANDERSSON Ebba YC SWE

7 WENG Heidi YC NOR

8 FINK Pia YC GER

9 ILAR Moa SWE

10 FOSNAES Kristin Austgulen NOR

11 SANNESS Nora NOR

12 DOLCI Flora FRA

13 JANATOVA Katerina CZE

14 LAUKLI Sophia USA

15 THEODORSEN Silje NOR

16 KALVAA Anne Kjersti NOR

17 FOSSESHOLM Helene Marie NOR

18 HOFFMANN Helen U23 GER

19 FAEHNDRICH Nadine SUI

20 KERN Julia USA

21 GAGNON Liliane U23 CAN

22 SAUERBREY Katherine GER

23 DIETZE Anna-Maria GER

24 KAELIN Nadja SUI

25 PALMER-LEGER Sydney U23 USA

26 Di CENTA Martina ITA

27 MANDELJC Anja SLO

28 HENRIKSSON Elin U23 SWE

29 RYYTTY Vilma YC FIN

30 COMARELLA Anna ITA

31 HENRIKSSON Sofia SWE

32 GISMONDI Maria U23 ITA

33 CRUSELL Evelina U23 SWE

34 LUNDGREN Moa SWE

35 WERRO Giuliana SUI

36 NISSINEN Vilma FIN

37 OLDHAM Kate U23 USA

38 KREHL Sofie GER

39 INGESSON Lisa U23 SWE

40 ERIKSSON Lisa U23 SWE

41 HAVLICKOVA Barbora CZE

42 SONNESYN Alayna USA

43 MACKIE Alison U23 CAN

44 FORDHAM Rosie U23 AUS

45 KETTUNEN Oona FIN

46 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN

47 HANSSON Moa SWE

48 STENMAN Ebba SWE

49 SMITH Samantha U23 USA

50 OLSSON Ella SWE

51 SCHMIDT Sonjaa U23 CAN

52 NILSSON Saga U23 SWE

53 BYGRAVE Tuva AUS

54 CRIDLAND Phoebe AUS