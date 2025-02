LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2025 in DIRETTA: ultime gare prima dei Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di competizioni di Sci di fondo prima dei Campionati mondiali di Trondheim 2025, le prove su 20 chilometri con partenza di massa a tecnica libera dal tempio dello sci nordico di Falun (SWE)!

Le prove con partenza di massa su 20 chilometri vede al maschile stra-favorito il vincitore della gara sprint di venerdì Johannes Hoesflof Klaebo che è leader indiscusso nella Classifica Generale. Al femminile invece c’è stato un sussulto da parte della bi-campionessa mondiale in carica Ebba Andersson, che ha vinto per dispersione la 10km TC disputata ieri sulle nevi svedesi. Oggi, verosimilmente, assisteremo a entrambe le competizioni decidersi in volata: come spesso accade nelle gare con partenza di massa.

In casa Italia, c’è stato il bellissimo 13° posto di Federico Pellegrino, che ha mancato di pochi secondi l’appuntamento con la top 10 dopo aver chiuso settimo la sprint in classico. Quest’oggi il poliziotto valdostano rilancia, c’è la possibilità concreta di entrarci in un format che, come quello di ieri, l’azzurro più vincente delle ultime due decadi gradisce. Si aspettano segnali importanti anche da Elia Barp, che ieri ha pagato dazio nel format in cui performa di meno e anche da Martino Carollo, che ieri ha avuto problemi nella prima tornata e ha chiuso nelle retrovie.

Per l’Italia impegnati tra gli uomini PELLEGRINO; Barp; Daprà; Ticcò e Ventura mentre tra le donne Di Centa; Comarella e Gismondi. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE delle prove su 20 chilometri a tecnica libera da Falun (SWE), ultime competizioni prima dei Campionati mondiali. Vi aspettiamo alle 11:00 (uomini) e alle 14:00 (donne)!