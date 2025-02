LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Michela Carrara, che occasione! Wierer per la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Lenzerheide, seconda gara individuale femminile del campionato del mondo 2025 di Biathlon. Prosegue la rassegna iridata di biathlon al femminile con una gara molto molto attesa e resa ancora più incerta dal risultato a sorpresa della sprint di venerdì scorso.

A trionfare venerdì è stata la transalpina Justine Braisaz-Bouchet, argento in questo format nel 2024 e nel giardino di casa quando si parla della citata Lenzerheide, ricordando i tre successi in fila in Coppa del Mondo nel 2023 (Sprint, inseguimento e Mass Start). La transalpina, che quest’anno non è stata grande protagonista in Coppa del Mondo, ha disputato una gara molto intelligente ed ha sfruttato gli errori delle avversarie per portare a casa un risultato straordinario che le permetterà di partire per prima oggi.

Non era Braisaz la principale carta della formazione francese, ma alla fine vittoria di grande qualità, potendosi permettere un errore nella serie a terra vista la differenza sugli sci stretti (miglior tempo). Pensava di aver sbancato la leader di Coppa del Mondo, Franziska Preuss, ma quel bersaglio mancato in piedi è costato il metallo più pregiato. È arrivato un argento a 9.8 dalla vincitrice, precedendo di appena due decimi un’eccezionale Suvi Minkkinen (0+0). A completare la top-5 troviamo la svizzera Lena Häcki-Gross (0+0) a 11.4 e una grandiosa Michela Carrara (0+1) a 24.4.

Un quinto posto che per l’azzurra è di gran lunga il miglior risultato in carriera, autrice di una prova di pregevolissima fattura, e che fa ben sperare per la prova odierna. La condizione sugli sci è ottimale, va trovato il giusto equilibrio al poligono. Per la gara di venerdì ci si può rammaricare per l’errore nel poligono in piedi, ma il piazzamento va rimarcato, mettendosi alle spalle atlete del calibro di Lou Jeanmonnot (1+1), sesta a 30.9, e della campionessa uscente, Julia Simon (1+1), settima a 34.5. Per quanto riguarda il resto della truppa tricolore, aveva fatto sperare in qualcosa di ambizioso Dorothea Wierer. L’altoatesina è stata eccellente nella sessione a terra, con una serie rapida e precisa, ma in piedi quasi due bersagli mancati hanno affossato la sua gara, che si è conclusa in 21ma piazza a 1:10.6 dalla vetta. La rimonta verso una posizione da podio è difficile ma tutt’altro che impossibile e Wierer sa come si fa. Più indietro partiranno le altre italiane: Hannah Auchentaller si è classificata 46ma (1+2) a 2:27.7 e Martina Trabucchi 53ma (3+0) a 2:42.1, al suo esordio in un Mondiale.

inseguimento femminile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Lenzerheide, seconda gara individuale femminile del campionato del mondo 2025 di Biathlon, domenica 16 febbraio, alle ore 12.05.