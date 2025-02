A che ora il biathlon oggi in tv, Mondiali 2025: startlist inseguimenti, programma, streaming

Oggi, domenica 16 febbraio, giornata dedicata ai due inseguimenti a Lenzerheide (Svizzera) nei Mondiali 2025 di biathlon. Sulle nevi elvetiche le pursuit animeranno la scena e vedremo se ci saranno dei ribaltamenti di fronte rispetto a quello che è accaduto nel corso delle due Sprint. Da capire anche se il meteo inciderà sulle prestazioni.

A iniziare per prime saranno le donne. Grande curiosità su quello che potrà fare Michela Carrara. Dopo il quinto posto della gara di venerdì, la conferma nella specialità dei quattro poligoni non sarà semplice, ma le caratteristiche dell’azzurra dovrebbero comunque adattarsi alla tipologia di tracciato. Spera di rimontare Dorothea Wierer e di trovare quella precisione al poligono che nei fatti nella Sprint non c’è stata.

Un po’ lo stesso discorso vale per Tommaso Giacomel. Il 25enne trentino ha chiuso ieri in quinta posizione nella gara dei due poligoni. Una prestazione sugli sci notevolissima non accompagnata da una poligono alla stessa stregua, vedendo sfumare il podio per due errori nella serie in piedi. Vedremo se in questo caso la gestione sarà diversa. Vi saranno anche Lukas Hofer, Didier Bionaz e Daniele Cappellari a tenere alto il vessillo italico.

La copertura televisiva dei due inseguimenti, validi per i Mondiali 2025 di biathlon, sarà garantita da RaiSport HD ed Eurosport1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN, infine le DIRETTE LIVE testuali saranno disponibili su OA Sport.

BIATHLON OGGI IN TV

Domenica 16 febbraio

Ore 12.05 10 km inseguimento femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD.

Ore 15.05 12.5 km inseguimento maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD.

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, Eurosport1 HD

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE MONDIALI BIATHLON 2025

1 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:00

2 PREUSS Franziska GER 0:10

3 MINKKINEN Suvi FIN 0:10

4 HAECKI-GROSS Lena SUI 0:11

5 CARRARA Michela ITA 0:24

6 JEANMONNOT Lou FRA 0:31

7 g SIMON Julia FRA 0:35

8 CLOETENS Maya BEL 0:50

9 HALVARSSON Ella SWE 0:52

10 OEBERG Elvira SWE 0:53

11 SCHNEIDER Sophia GER 0:56

12 MICHELON Oceane FRA 0:56

13 SIDOROWICZ Natalia POL 0:57

14 LAMPIC Anamarija SLO 0:57

15 TODOROVA Milena BUL 0:57

16 KIRKEEIDE Maren NOR 0:57

17 TANNHEIMER Julia GER 0:59

18 DZHIMA Yuliia UKR 1:00

19 OEBERG Hanna SWE 1:03

20 MAGNUSSON Anna SWE 1:03

21 WIERER Dorothea ITA 1:11

22 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1:13

23 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:13

24 GROTIAN Selina GER 1:20

25 LUNDER Emma CAN 1:27

26 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:31

27 JAKIELA Joanna POL 1:36

28 RICHARD Jeanne FRA 1:38

29 LIE Lotte BEL 1:48

30 KLEMENCIC Polona SLO 1:48

31 MOSER Nadia CAN 1:50

32 TOMINGAS Tuuli EST 1:50

33 KUZMINA Anastasiya SVK 1:50

34 GANDLER Anna AUT 1:50

35 STEINER Tamara AUT 2:04

36 KUELM Susan EST 2:05

37 GASPARIN Elisa SUI 2:08

38 PARADIS Pascale CAN 2:13

39 CHARVATOVA Lucie CZE 2:14

40 HRISTOVA Lora BUL 2:14

41 GASPARIN Aita SUI 2:15

42 VOLFA Estere LAT 2:16

43 DIMITROVA Valentina BUL 2:21

44 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 2:21

45 MAKA Anna POL 2:27

46 AUCHENTALLER Hannah ITA 2:28

47 TRAUBAITE Judita LTU 2:28

48 DMYTRENKO Khrystyna UKR 2:28

49 TALIHAERM Johanna EST 2:33

50 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 2:33

51 ERMITS Regina EST 2:36

52 LEVINS Chloe USA 2:40

53 TRABUCCHI Martina ITA 2:42

54 JISLOVA Jessica CZE 2:43

55 BENDIKA Baiba LAT 2:45

56 ANDERSON Lucinda USA 2:46

57 BOUVARD Eve BEL 2:47

58 ANDEXER Anna AUT 2:48

59 TOLMACHEVA Anastasia ROU 2:48

60 REPINC Lena SLO 2:50

STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE MONDIALI BIATHLON 2025

1 g BOE Johannes Thingnes NOR 0:00

2 WRIGHT Campbell USA 0:28

3 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:37

4 SOERUM Vebjoern NOR 0:45

5 GIACOMEL Tommaso ITA 0:48

6 ULDAL Martin NOR 0:55

7 STROEMSHEIM Endre NOR 0:57

8 CLAUDE Fabien FRA 0:57

9 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:57

10 BOE Tarjei NOR 1:02

11 FAK Jakov SLO 1:05

12 GERMAIN Maxime USA 1:06

13 STALDER Sebastian SUI 1:06

14 NELIN Jesper SWE 1:11

15 PERROT Eric FRA 1:11

16 HOFER Lukas ITA 1:20

17 CLAUDE Florent BEL 1:23

18 NAWRATH Philipp GER 1:26

19 HARTWEG Niklas SUI 1:28

20 JACQUELIN Emilien FRA 1:28

21 BURKHALTER Joscha SUI 1:29

22 SEPPALA Tero FIN 1:31

23 KRCMAR Michal CZE 1:34

24 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:35

25 ILIEV Vladimir BUL 1:48

26 EDER Simon AUT 1:49

27 PONSILUOMA Martin SWE 1:49

28 STROLIA Vytautas LTU 1:50

29 HORNIG Vitezslav CZE 1:52

30 STRELOW Justus GER 1:53

31 HIIDENSALO Olli FIN 1:57

32 TODEV Blagoy BUL 1:57

33 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:57

34 BIRKENTALS Renars LAT 1:58

35 DUDCHENKO Anton UKR 1:59

36 MANDZYN Vitalii UKR 2:00

37 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2:05

38 MARECEK Jonas CZE 2:09

39 SIIMER Kristo EST 2:10

40 RIETHMUELLER Danilo GER 2:10

41 DOHERTY Sean USA 2:11

42 LANGER Thierry BEL 2:11

43 BIONAZ Didier ITA 2:16

44 HORN Philipp GER 2:17

45 LEGOVIC Matija CRO 2:18

46 HEIKKINEN Arttu FIN 2:26

47 RUNNALLS Adam CAN 2:27

48 BADACZ Konrad POL 2:30

49 KOMATZ David AUT 2:31

50 PLANKO Lovro SLO 2:31

51 MUEHLBACHER Fredrik AUT 2:31

52 MAGAZEEV Pavel MDA 2:33

53 JAKOB Patrick AUT 2:33

54 VIDMAR Anton SLO 2:34

55 GUNKA Jan POL 2:37

56 SCHOMMER Paul USA 2:40

57 CAPPELLARI Daniele ITA 2:42

58 KULBIN Jakob EST 2:44

59 FINELLO Jeremy SUI 2:51

60 BRANDT Viktor SWE 2:56