LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Giacomel punta al podio, Johannes Boe vuole la dodicesima

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile, sulla distanza dei 12.5 km, in programma a Lenzerheide, seconda gara maschile del Campionato del Mondo 2025 di biathlon. Prosegue la rassegna iridata di biathlon al maschile con una gara molto molto attesa e caratterizzata dalla curiosità di vedere all’opera ancora una volta Johannes Boe, a caccia dell’ennesima perla di una carriera che sta per volgere al termine.

A trionfare nella sprint di ieri è stato sempre lui, Johannes Boe, che ha archiviato l’11ma medaglia d’oro individuale e la quarta nel format e si è messo in pole position per la gara odierna. Numeri da Ole Einar Bjørndalen verrebbe da dire. Il norvegese ha preceduto con una prestazione “immacolata” al poligono l’americano Campbell Wright (0+0) di 27.7 e il francese Quentin Fillon Maillet (1+0) di 37.0. A completare la top-5 l’altro norvegese Vebjoern Soerum (1+1) a 45.2 e l’azzurro Giacomel. Nella pursuit di oggi, Boe ha l’opportunità di essere l’unico a potersi fregiare di 12 ori individuali a livello iridato.

Tanti rimpianti per Tommaso Giacomel. Il 25enne tricolore era tra i protagonisti attesi della prova sui due poligoni e il podio era lì che poteva coincidere con le aspirazioni dell’azzurro. Una velocità sugli sci stretti notevolissima per il nostro portacolori e la giusta calma nel trovare i bersagli nella serie a terra. Altro giro nella frazione di fondo eccellente e arrivo nel poligono in piedi con l’ambizione di essere in gioco per una medaglia. Niente da fare, perché due bersagli non sono stati trovati dal trentino. Due errori che alimentano l’amarezza, per la strepitosa prova sugli sci del biathleta del Bel Paese, valsa il quarto tempo assoluto nel fondo e un quinto posto a 48″1 dal vincitore che avrebbe potuto essere qualcosa di molto diverso. Ci riproverà oggi Giacomel nell’inseguimento, partendo non lontano dalla zona podio ma è fondamentale aggiustare la mira perchè diversamente il podio resterà un miraggio.

Per quanto concerne gli altri azzurri, bene Lukas Hofer che ha terminato in sedicesima piazza con un solo errore nella serie a terra (+1:19.9), mentre più indietro gli altri azzurri: Didier Bionaz si è classificato al 43° posto (0+2) a 2:16.4 e Daniele Cappellari in 57ma posizione (0+1) a 2:42.4.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile, sulla distanza dei 12.5 km, in programma a Lenzerheide, seconda gara maschile del Campionato del Mondo 2025 di biathlon in programma oggi, domenica 16 febbraio, alle ore 15.05. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!