LIVE Milano-Bergamo, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: derby lombardo molto atteso

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Bergamo, match valido per la decima giornata di ritorno della Serie A di volley femminile 2024-2025. Ultime giornate di Regular Season, con Egonu e compagne in piena lotta per la seconda posizione.

Derby lombardo estremamente atteso: Milano è una delle squadre più attrezzate del Campionato, Bergamo sta invece disputando una stagione ben al di sopra delle aspettative. Egonu e compagne sono in piena lotta per la seconda moneta finale, al momento sono però terze in classifica con 50 punti frutto di 17 vittorie e 5 sconfitte. Bergamo ha ipotecato i play-off, risultato non scontato, è il settimo posto attuale (33 punti, 11 vittorie e 11 sconfitte) potrebbe anche diventare un sesto in caso di buon finale di stagione.

La formazione di coach Lavarini partirà con i tutti i favori del pronostico, anche gli scontri diretti confermano la superiorità storica di Milano che, nelle ultime 10 sfide contro Bergamo, è uscita vincitrice in 9 occasioni. Il roster milanese è nettamente superiore a quello bergamasco, resta da capire se Alessia Orro sarà della partita, dopo l’assenza in Coppa Italia, e se coach Lavarini deciderà di tenere a riposo qualcuna tra Egonu, Sylla, Danesi e Daalderop.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Milano-Bergamo, match valido per la decima giornata di ritorno della Serie A di volley femminile 2024-2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:00!