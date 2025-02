Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Torun 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 16 febbraio (a partire dalle ore 15.40) va in scena la penuultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Si preannuncia un pomeriggio avvincente a Torun (Polonia), con tanti italiani desiderosi di mettersi in luce in questo tradizionale appuntamento in sala nel cuore dell’inverno, quando manca meno di un mese agli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn).

Riflettori puntati su Mattia Furlani che, dopo aver firmato la miglior prestazione mondiale stagionale di salto in lungo (8.23 metri a Ostrava), tornerà in gara per sfidare il formidabile greco Miltiadis Tentoglou, campione di tutto ma che nelle prime due uscite di questa annata agonistica non è ancora riuscito a vincere. Leonardo Fabbri ha stampato la world lead nel getto del peso a Lievin con una spallata da 21.95 metri e punterà a superare la fettuccia dei 22 metri, in gara ci saranno anche Zane Weir (21.72 in Francia) e Nick Ponzio.

Zaynab Dosso è attesa dal rovente confronto con la polacca Ewa Swobova e la lussemburghese Patrizia van der Weken sui 60 metri, con l’obiettivo di migliorare il 7.08 stagionale. Catalin Tecuceanu cercherà di riscattarsi sugli 800 metri dopo la poco brillante prova offerta giovedì sera a Lievin, Eloisa Coiro sarà impegnata sulla stessa distanza dopo il successo di Belgrado, Claudio Stecchi si cimenterà nel salto con l’asta ed Elisa Di Lazzaro correrà i 60 ostacoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica) che andrà in scena questa sera a Torun. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 17.00; in diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 17.00; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR ATLETICA OGGI

Domenica 16 febbraio

15.40 Getto del peso maschile

15.40 Getto del peso femminile

16.40 Salto con l’asta maschile

16.45 60 ostacoli maschile, batterie

17.05 1500 metri maschile

17.15 60 ostacoli femminile, batterie

17.30 1500 metri femminile

17.40 60 metri femminile, batterie

17.40 Salto in lungo maschile

18.00 400 metri femminile

18.15 60 ostacoli maschile, finale

18.25 60 ostacoli femminile, finale

18.40 800 metri femminile

18.47 800 metri maschile

18.55 60 metri femminile, finale

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR TORUN: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 17.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle ore 17.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA STASERA A TORUN

Mattia Furlani (salto in lungo)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

Nick Ponzio (getto del peso)

Zaynab Dosso (60 metri

Catalin Tecuceanu (800 metri)

Eloisa Coiro (800 metri)

Claudio Stecchi (salto con l’asta)

Elisa Di Lazzaro (60 ostacoli)