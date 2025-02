LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le padrone di casa fermeranno l’inarrestabile capolista?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, match valido per la decima giornata della Serie A di volley femminile 2024-2025. La Regular Season sta giungendo al termine ed è il momento per definire le otto che si giocheranno lo Scudetto ai play-off.

Novara-Conegliano per anni è stata la sfida più entusiasmante del nostro Campionato, al giorno d’oggi le gerarchie sono leggermente cambiate, ma resta comunque un match di profilo estremamente elevato. Queste due formazioni si sono affrontate settimana scorsa nella semifinale della Coppa Italia e ad uscirne vincitrici, con un secco 3 a 0, sono state le Pantere. La formazione di coach Bernardi è stata una delle ultime capaci di superare le venete, ma degli ultimi 13 scontri diretti Conegliano ne ha vinti 12.

Wolosz e compagne occupano la prima posizione in classifica con 66 punti, frutto di 22 vittorie su 22 match disputati ed appena 4 set persi. Conegliano, con diverse giornate d’anticipo, è già sicura di concludere la Regulars Season al comando. Novara è invece impegnata in un’autentica bagarre con in palio la seconda posizione, al momento le Zanzare sono quarte con 48 punti, 17 vittorie e 5 sconfitte.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, match valido per la decima giornata della Serie A di volley femminile 2024-2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16:00!