Sport in tv oggi (sabato 18 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sabato 18 gennaio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con gli Australian Open, la pallamano con i Mondiali, la pallanuoto femminile con la World Cup, gli sport invernali con lo sci alpino, lo snowboard, lo short track, lo slittino ed il biathlon, e tanto altro ancora.

Il primo Slam della stagione 2025 del tennis, gli Australian Open, momento clou della stagione sul cemento, vedrà proseguire i tabelloni principali di singolare: il terzo turno è spalmato su due giorni e nel day 7 del torneo si giocheranno gli ultimi sedici incontri, otto maschili ed altrettanti femminili.

Proseguirà, inoltre, il primo turno del torneo di doppio misto: nel complesso in casa Italia scenderanno in campo in singolare Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, ed in doppio Errani/Vavassori, Cocciaretto con Samsonova e Rosatello con Cristian.

Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Martina Trabucchi e Michela Carrara comporranno il quartetto azzurro che prenderà parte alla staffetta 4×6 km femminile valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: la gara in programma a Ruhpolding, in Germania, scatterà alle ore 14.20.

Nella discesa libera femminile in programma a Cortina d’Ampezzo (Belluno), valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, saranno ben dieci le azzurre al via: Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Sara Thaler e Vicky Bernardi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 18 gennaio

01.00 Tennis, Australian Open: 3° turno singolari, 2° turno doppi, 1° turno doppio misto (3° match dall’1.00 Sonego-Marozsan, 3° match dall’1.00 non prima delle 7.00 Musetti-Shelton, 3° match dall’1.30 non prima delle 9.00 Sinner-Giron e Paolini-Svitolina, 4° match dall’1.00 Errani/Vavassori-Aiava/Jasika, 3° match dall’1.00 non prima delle 4.00 Cocciaretto/Samsonova-Kato/Zarazua, 4° match dall’1.00 non prima delle 7.00 Rosatello/Cristian-Fernandez/Kichenok) – Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

06.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: qualificazione LH HS134 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

07.40 Snowboard, Coppa del Mondo Bansko: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

08.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: LH HS134 femminile – discovery+

09.30 Universiadi Invernali Torino: 6a giornata – discovery+

09.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach: Gundersen NH HS100 maschile – discovery+

10.00 Snowboard, Coppa del Mondo Laax: slopestyle maschile, semifinale – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Bob, Coppa del Mondo Igls: bob a due maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.00 Sci alpinismo, Campionati Italiani San Martino di Castrozza: sprint maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Slittino naturale, Mondiali Kuehtai: singolo maschile – fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

10.00 Short track, Europei Dresda: 2a giornata, ripescaggi – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach: Gundersen NH HS100 femminile – discovery+

10.50 Slittino, Coppa del Mondo / Europei Winterberg: doppio maschile – YouTube FIL Luge

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo: discesa femminile – Rai 2 HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.00 Slittino naturale, Mondiali Kuehtai: singolo femminile – fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

11.30 Snowboard, Coppa del Mondo Bansko: PGS maschile e femminile – discovery+, Rai Play Sport 1

11.35 Slittino, Coppa del Mondo / Europei Winterberg: doppio femminile – YouTube FIL Luge

12.00 Slittino naturale, Mondiali Kuehtai: doppio – fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

12.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Les Rousses: qualificazioni sprint tc femminile e maschile – discovery+

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Wengen: discesa maschile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.10 Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach: Gundersen 5 km femminile – discovery+

13.15 Snowboard, Coppa del Mondo Laax: slopestyle maschile e femminile – discovery+, Rai Play Sport 1

13.35 Short track, Europei Dresda: 2a giornata, semifinali e finali – discovery+, Rai Play Sport 2

13.40 Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach: Gundersen 10 km maschile – discovery+

14.00 Pallanuoto femminile, World Cup: Stati Uniti-Israele – Eurovision Sport

14.00 Slittino, Coppa del Mondo / Europei Winterberg: singolo femminile – YouTube FIL Luge

14.20 Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding: staffetta femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.30 Rugby, Serie A élite: Viadana-Valorugby Emilia – Rai Sport HD, Rai Play

14.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Les Rousses: finali sprint tc femminile e maschile – Rai Play Sport 3, discovery+, dalle 15.40 anche Eurosport 2 HD, Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Pallanuoto, Serie A1: Pro Recco-Brescia – Waterpolo Channel

15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Monza – DAZN, DAZN 1

16.00 Pallanuoto femminile, World Cup: Italia-Ungheria – Rai Play Sport 1

16.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zakopane: LH HS140 maschile a squadre – discovery+, dalle 16.30 anche Eurosport 2 HD, Sky Go, NOW, DAZN

18.00 Volley femminile, Serie A1 : Scandicci-Conegliano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Pallamano, Mondiali: Algeria-Tunisia, Capo Verde-Slovenia, Francia-Austria, Spagna-Giappone – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Pallanuoto femminile, World Cup: Grecia-Australia – Eurovision Sport

18.00 Calcio, Serie A: Juventus-Milan – DAZN, DAZN 1

18.00 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Lazio – DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: Derthona-Sesto San Giovanni – flima.tv

18.15 Snowboard, Coppa del Mondo Laax: halfpipe maschile e femminile – discovery+, Rai Play Sport 1

18.30 Rugby, Champions Cup: Benetton-La Rochelle – EPCR TV

19.30 Basket femminile, Serie A1: Schio-San Martino di Lupari – flima.tv

20.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Trieste – DAZN

20.00 Pallanuoto femminile, World Cup: Spagna-Paesi Bassi – Eurovision Sport

20.30 Pallamano, Mondiali: Italia-Danimarca – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, sky.it, canale YouTube Sky Sport

20.30 Pallamano, Mondiali: Cile-Svezia, Islanda-Cuba, Qatar-Kuwait – Nessuna copertura tv / streaming

20.30 Basket, Serie A: Trento-Treviso – DAZN, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

20.30 Volley, SuperLega: Padova-Cisterna – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1 : Milano-Perugia – VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Napoli – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.00 Basket femminile, Serie A1: Alpo-Campobasso – flima.tv

