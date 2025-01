LIVE Scandicci-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: la capolista alla prova Antropova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Scandicci-Conegliano, valevole per la 19a giornata della Serie A1 femminile di volley 2024/2025.

Sarà un vero e proprio big match tra la prima e la seconda forza del campionato. Le Pantere, reduci dal successo casalingo contro Vallefoglia nel turno infrasettimanale, partiranno con tutti i favori del pronostico, ma la Savino Del Bene già l’anno scorso nelle finali scudetto ha dimostrato di poter impensierire le campionesse del mondo. Gran duello tra due macchine da punti: da una parte l’italiana Ekaterina Antropova (miglior marcatrice del torneo), dall’altra la svedese Isabelle Haak.

Coach Daniele Santarelli potrà contare sulle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, oltre che sulle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, sulla palleggiatrice Joanna Wolosz e sul libero Monica De Gennaro. Per coach Marco Gaspari ci sono Britt Herbots e Camilla Mingardi, le centrali Linda Nwakalor e Ana Carolina Da Silva, la regia di Maja Ognjenovic e il libero Brenda Castillo. Le due squadre sono separate da sei punti in classifica, ma l’Imoco ha disputato una partita in meno e può allungare la striscia di imbattibilità stagionale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Scandicci-Conegliano, valevole per la 19a giornata della Serie A1 femminile di volley 2024/2025. Si parte alle 18.00 al PalaWanny. Buon divertimento!