Sport in tv oggi (martedì 22 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 22 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla seconda tappa del Tour of the Alps. Nella prima frazione è arrivata l’affermazione di Giulio Ciccone, vedremo se vi sarà un seguito da parte del corridore della Lidl – Trek. Si prospetta una corsa piuttosto interessante. Di scena poi il torneo di Madrid. Inizierà il percorso nel tabellone principale, con Lucia Bronzetti impegnata.

Nelle qualificazioni vi saranno tra gli uomini, nel turno decisivo, Luca Nardi e Fabio Fognini, mentre tra le donne Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Da seguire con attenzione anche quanto accadrà in serata col basket europeo, visti i Playoff dell’Eurolega e anche il volley femminile con gara-3 della Finale Scudetto tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 22 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 22 aprile

10.25 Ciclismo, Tour of the Alps 2025: seconda tappa – Diretta tv dalle 13.30 su Eurosport2 HD, dalle 13.35 su RaiSport HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.55 Snooker, Mondiali 2025: primo turno – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Tennis, WTA Madrid: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) fino alle 20.55, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

(Bronzetti vs Osaka 2° match e inizio programma dalle 11.00)

11.00 Tennis, Qualificazioni ATP Madrid: turno decisivo – Diretta streaming sul canale Youtube Mutua Madrid Open.

(Nardi vs Gaston 3° match e inizio programma alle 11.00; Fognini vs Hijikata 4° match e inizio programma alle 11.00)

11.00 Tennis, Qualificazioni WTA Madrid: turno decisivo – Diretta streaming sul canale Youtube Mutua Madrid Open.

(Cocciaretto vs Parry 1° match e inizio programma alle 11.00; Stefanini vs Kostovic 3° match e inizio programma alle 11.00)

19.00 Calcio, laLiga: Valencia vs Espanyol – Diretta streaming su DAZN.

19.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce vs Paris – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Pallanuoto, Champions League: Ferencvaros vs Savona – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

20.30 Volley femminile, Finale playoff scudetto, gara-3: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su RaiSportHD; in streaming su RaiPlay, VBTV e su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Panatinaikos vs Anadolu Efes – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Premier League: Manchester City vs Aston Villa – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.30 Calcio, laLiga: Barcellona vs Maiorca – Diretta streaming su DAZN.