LIVE Sonego-Marozsan, Australian Open 2025 in DIRETTA: si cerca l’impresa nella notte

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match del terzo turno degli Australian Open 2025 tra Lorenzo Sonego e Fabian Marozsan. Dopo la straordinaria vittoria contro il brasiliano Joao Fonseca, il piemontese va a caccia di un posto negli ottavi di finale contro l’ungherese.

Davvero eccellente la prestazione di Sonego nel match di secondo turno contro uno dei migliori futuri prospetti del tennis mondiale. Un successo arrivato dopo una lotta di cinque set e che ora proietta il piemontese verso scenari da sogno. Infatti bisogna ricordare che ci vince questo match affronterà negli ottavi il vincente della sfida tra Tien e Moutet.

Sarà comunque un’altra sfida decisamente ostica quella contro Marozsan, numero 59 del mondo, anche lui reduce da una vittoria in cinque set contro l’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero diciassette. Un successo in rimonta per il magiaro, che ha raggiunto per la seconda volta consecutiva il terzo turno a Melbourne.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del match del terzo turno degli Australian Open 2025 tra Lorenzo Sonego e Fabian Marozsan: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match sarà il terzo dall’1.00 sul Campo 3 dopo due match femminili, uno del torneo juniores (Xu-Beck) e poi quello senior Lys-Cristian. Buon divertimento!